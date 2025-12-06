Enthüllt! Bosse des FC Bayern München führten angeblich Gespräche mit möglichem Investor

Die Unterredungen kamen jedoch jäh zum Stillstand, als Finanzvorstand Michael Diederich - bis dahin der zentrale Ansprechpartner für EQT - seinen Abschied aus dem Verein ankündigte. Er wechselte im Spätsommer in eine Führungsposition bei der Deutschen Bank.

Die Vereinsstruktur des FC Bayern erlaubt grundsätzlich den Einstieg externer Geldgeber. Zwar schreibt die Satzung vor, dass der Mutterverein mindestens 70 Prozent der Anteile an der ausgelagerten Fußballgesellschaft behalten muss, doch theoretisch könnten weitere fünf Prozent veräußert werden.

Die restlichen 25 Prozent liegen zu gleichen Teilen bei den langjährigen Sponsoren Adidas, Audi und Allianz. Welche spezifischen EQT-Fonds im Falle eines Abschlusses zum Zug gekommen wären, bleibt unbekannt. Öffentlich äußerten sich bislang weder der Verein noch EQT oder Diederich zu den Vorgängen.