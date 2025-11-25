"In jedem anderen Land wären die schon längst nicht mehr in der ersten Liga": Bayern-Patron Uli Hoeneß wettert gegen Weltklub

Schon seit einigen Jahren haben die Katalanen mit schweren finanziellen Problemen zu kämpfen. Das geht soweit, dass in der jüngeren Vergangenheit Neuzugänge teilweise nicht registriert werden konnten. Das prominenteste Beispiel ist Dani Olmo, der von der spanischen LaLiga zunächst keine Spielberichtigung erhielt und seine ersten Partien im Barca-Dress verpasste.

Der deutsche Rekordmeister hingegen stünde auf der anderen Seite auf einem äußerst soliden finanziellen Gerüst. "Das steht in krassem Gegensatz zu der Kontrolle, die wir beim FC Bayern haben. Unsere Finanzen sollten ein Vorbild für alle Vereine in Europa sein. Wir können uns mit einer soliden Geschäftsführung, gesundem wirtschaftlichen Urteilsvermögen und einer sportlichen Qualität rühmen, die nicht von finanziellen Manövern abhängt."

Dem Vernehmen nach besitzt Barcelona derzeit einen Schuldenberg in Höhe von 1,45 Milliarden Euro. Vor allem in den letzten Jahren unter Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu gaben die Katalanen leichtfertig Geld aus - unter anderem wurde ein 1,5 Milliarden schweres Sanierungsprojekt gebilligt sowie innerhalb von nur drei Jahren mehr als 960 Millionen Euro in neues Spielermaterial investiert. Dies ging einher mit einem drastischen Rückgang der Einnahmen während der Corona-Pandemie.