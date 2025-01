Der BVB will Renato Veiga und Renato Veiga will zum BVB - allerdings nur unter einer Bedinung, heißt es.

Bundesligist Borussia Dortmund steht angeblich vor einem Transfer von Außenverteidiger Renato Veiga vom FC Chelsea. Zuletzt hieß es, die beiden Vereine lägen in den Verhandlungen in einem entscheidenden Punkt noch auseinander. Nun soll auch der 21-jährige Verteidiger Bedingungen an einen Wechsel knüpfen.