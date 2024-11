"Englischer Klempner": Liverpools Legende Steven Gerrard ist in Saudi-Arabien mittlerweile eine Lachnummer

Steven Gerrards Regentschaft bei Al-Ettifaq entwickelt sich zum Fiasko. Die Liverpool-Legende läuft Gefahr, seine Trainerkarriere zu ruinieren.

Vor ein paar Wochen hatte Steven Gerrard einen überraschenden Auftritt in einer Wohltätigkeitsshow. Es war eine nette Geste der Liverpool-Legende. Seine Teilnahme hat zweifellos die Zuschauerzahlen und folglich die Beiträge erhöht. Gerrard forderte die Zuschauer sogar scherzhaft auf, ihm zu helfen, während seiner Sendezeit mehr Geld zu sammeln als der vorherige Gast - und ehemalige Reds-Teamkollege - Jamie Carragher.

Es war jedoch ein weiterer Scherz, der die Anfield-Ikone letztendlich bei den Fans des Vereins, den er derzeit trainiert, Al-Ettifaq in Saudi-Arabien, in Schwierigkeiten brachte.

Als Gerrard gefragt wurde, ob er und der ehemalige Liverpool-Torwarttrainer John Achterberg, der zusammen mit dem 44-Jährigen in Saudi-Arabien arbeitet, den Fortschritt der Mannschaft von Arne Slot in dieser Saison verfolgen, antwortete er: "John und ich haben mehr als ein Auge darauf. Wir haben unseren gesamten Zeitplan um die Liverpool-Spiele herumgelegt! Die Spieler sind nun hinter mir her - wir haben um neun oder zehn Uhr abends trainiert!"

Es war offensichtlich ein Scherz, doch bei den Anhängern seines Klubs kam er nicht so an. Vielmehr war er aus ihrer Sicht nur ein weiterer Beweis dafür, dass Gerrard seine Arbeit nicht ernst genug nimmt - und warum er während der anstehenden Länderspielpause entlassen werden sollte.