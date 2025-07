Der FC Barcelona wird Marcus Rashford von Manchester United ausleihen. Nun ist offenbar auch die Höhe der möglichen Ablösesumme bekannt geworden.

Der FC Barcelona steht unmittelbar vor der Leihe von Manchester Uniteds Marcus Rashford. Der Engländer weilt bereits in der katalanischen Hauptstadt, der Wechsel dürfte in Bälde bekannt gegeben werden. Nun kam offenbar heraus, was ein anschließender fester Transfer von Rashford kosten würde.