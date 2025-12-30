Standardsituationen sind in dieser Saison zu einem wiederkehrenden Problem für Liverpool geworden. Zwölf Gegentreffer hat die Mannschaft von Team Manager Arne Slot bereits nach Eckbällen und Freistößen kassiert - so viele wie keine andere Mannschaft in der Premier League.
Eklatante Schwäche der Mannschaft identifiziert: FC Liverpool entlässt Trainer
Ein weiterer Blick in die Horrorzahlen: Selbst erzielt Liverpool im Durchschnitt nur 2,4 Tore pro 100 Standardsituationen, ein Ergebnis, das von allen Erstligisten außer Brentford übertroffen wird. Defensiv ist die Bilanz ebenso besorgniserregend: Pro 100 Standardsituationen kassiert Liverpool 8,2 Gegentore, eine Zahl, die nur von Nottingham Forest übertroffen wird.
Nun hat der Klub die Konsequenzen gezogen und Standardtrainer Aaron Briggs gefeuert. Seine Stelle soll vorerst nicht neu besetzt werden, stattdessen sollen sich die übrigen Trainer in Arne Slots Stab nun auch um Standards kümmern.
FC Liverpool: Aaron Briggs war ursprünglich für andere Aufgaben geholt worden
riggs kam im Juli 2024 nach Anfield - als Individualtrainer. Da Liverpool keinen geeigneten Kandidaten für die Rolle des Standardtrainers finden konnte, wurde diese Aufgabe zusätzlich an Briggs übertragen. Seit diesem Sommer kümmerte er sich nur noch um die Standards. Nun muss er gehen.
„Wir haben so viele Standardsituationen sehr gut verteidigt. Aber Tatsache ist, dass wir zu viele Tore auf diese Weise kassiert haben, und das tut weh. Das müssen wir verbessern. Es geht um Wiederholung, Training, Analyse ... das ist etwas, das wir verbessern müssen. Ich würde sagen, in mindestens 75 Prozent der Fälle, wenn nicht sogar mehr, geht es gar nicht um den ersten Kontakt, sondern um die zweite Phase, die entscheidend ist“, sagte Liverpools Kapitän Virgil van Dijk frustriert.
Insgesamt haben sich die Ergebnisse der Liverpooler aber zuletzt stabilisiert. Nach einem komplizierten Saisonstart mit bereits sechs Niederlagen in der Premier League, ist die Mannschaft nun seit sieben Spielen ungeschlagen und belegt Platz 4 in der Premier League. Dennoch sind nicht alle Experten überzeugt vom Meister.
- Getty Images Sport
FC Liverpool: Die kommenden Spiele
- 1.1..2026 (18.30 Uhr): Leeds United (Premier League)
- 4.1.2026 (16 Uhr): FC Fulham (Premier League)
- 8.1.2026 (21 Uhr): FC Arsenal (Premier League)
- 12.1.2026 (20.45 Uhr): Barnsley (FA Cup)