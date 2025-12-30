Eklatante Schwäche der Mannschaft identifiziert: FC Liverpool entlässt Trainer

riggs kam im Juli 2024 nach Anfield - als Individualtrainer. Da Liverpool keinen geeigneten Kandidaten für die Rolle des Standardtrainers finden konnte, wurde diese Aufgabe zusätzlich an Briggs übertragen. Seit diesem Sommer kümmerte er sich nur noch um die Standards. Nun muss er gehen.

„Wir haben so viele Standardsituationen sehr gut verteidigt. Aber Tatsache ist, dass wir zu viele Tore auf diese Weise kassiert haben, und das tut weh. Das müssen wir verbessern. Es geht um Wiederholung, Training, Analyse ... das ist etwas, das wir verbessern müssen. Ich würde sagen, in mindestens 75 Prozent der Fälle, wenn nicht sogar mehr, geht es gar nicht um den ersten Kontakt, sondern um die zweite Phase, die entscheidend ist“, sagte Liverpools Kapitän Virgil van Dijk frustriert.

Insgesamt haben sich die Ergebnisse der Liverpooler aber zuletzt stabilisiert. Nach einem komplizierten Saisonstart mit bereits sechs Niederlagen in der Premier League, ist die Mannschaft nun seit sieben Spielen ungeschlagen und belegt Platz 4 in der Premier League. Dennoch sind nicht alle Experten überzeugt vom Meister.