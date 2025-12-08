Eishockey, Tickets für die deutsche Nationalmannschaft kaufen und Preise: Hier Karten für die von Deutschland gegen die Schweiz sowie Slowakei bestellen

Für die beiden Doppelspieltage der deutschen Eishockey‑Nationalmannschaft könnt Ihr Eure Tickets bequem bei Eventim erwerben.

Die günstigsten Stehplatztickets gibt es bereits ab 20 €, während Sitzplätze je nach Kategorie zwischen 40 € und 60 € liegen. Und das Beste daran: Ein Ticket = zwei Spiele!

Erfahrungsgemäß sind die Tickets sehr gefragt – wartet also nicht zu lange und sichert Euch frühzeitig Eure Plätze!