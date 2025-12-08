Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
IHOCKEY-WORLD-2023-MEN-FIN-LATAFP
Dennis Klose

Eishockey, Tickets für die deutsche Nationalmannschaft kaufen und Preise: Hier Karten für die von Deutschland gegen die Schweiz sowie Slowakei bestellen

Doppelte Eishockey-Power 2026: Deutschlands Frauen und Männer treten im Doppelspieltag gegen Schweiz und Slowakei an. GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr hierfür an Tickets gelangt.

Im Kalender 2026 stehen für die deutsche Eishockey‑Nationalmannschaft zwei spannende Doppelspieltage auf dem Programm. Am 23. April treten die Frauen gegen die Schweiz und die Männer gegen die Slowakei in Kaufbeuren an. Gespielt wird in der Erdgas Schwaben Arena, los geht's um 16:00 Uhr mit den Frauen und um 20 Uhr mit den Männern. Nur zwei Tage später, am 25. April, stehen die nächsten Begegnungen in Augsburg auf dem Programm. Im Curt-Frenzel-Stadion treffen ab 13:30 Uhr die Frauen erneut auf die Schweiz, gefolgt von den Männern um 17 Uhr im zweiten Duell gegen die Slowakei.

Fußball, Konzerte und vieles mehr - sei live dabei mit EventimJetzt Tickets sichern!

GOAL verrät Euch, wo Ihr Euch Tickets bekommt.

  • Eishockey, Tickets für die deutsche Nationalmannschaft kaufen und Preise: Hier Karten für die von Deutschland gegen die Schweiz sowie Slowakei bestellen

    Für die beiden Doppelspieltage der deutschen Eishockey‑Nationalmannschaft könnt Ihr Eure Tickets bequem bei Eventim erwerben.

    Die günstigsten Stehplatztickets gibt es bereits ab 20 €, während Sitzplätze je nach Kategorie zwischen 40 € und 60 € liegen. Und das Beste daran: Ein Ticket = zwei Spiele!

    Erfahrungsgemäß sind die Tickets sehr gefragt – wartet also nicht zu lange und sichert Euch frühzeitig Eure Plätze!

    • Werbung

  • Eishockey, Tickets für die deutsche Nationalmannschaft kaufen und Preise: Hier Karten für die von Deutschland gegen die Schweiz sowie Slowakei bestellen - Die wichtigsten Infos im Überblick

    DatumOrt & ArenaFrauenHerrenTickets
    Do., 23. April 2026Kaufbeuren, Erdgas Schwaben Arenavs. Schweiz (16.30 Uhr)vs. Slowakei (20 Uhr)Eventim
    Sa., 25. April 2026Augsburg, Curt-Frenzel-Stadionvs. Schweiz (13.30 Uhr)vs. Slowakei (17 Uhr)Eventim
  • Germany v Austria - Women's Ice Hockey Olympic Qualification Final - Group DGetty Images Sport

    Eishockey, Deutschland: Die letzten Ergebnisse der Männer und Frauen

    • Männer
    BegegnungErgebnisWettbewerb
    Deutschland vs. Lettland4:1Deutschland-Cup 2025
    Deutschland vs. Österreich2:5Deutschland-Cup 2025
    Deutschland vs. Slowakei3:0Deutschland-Cup 2025
    • Frauen
    BegegnungErgebnisWettbewerb
    Deutschland vs. Frankreich3:2 n.P.Deutschland-Cup 2025
    Deutschland vs. Slowakei3:2 OTDeutschland-Cup 2025
    Deutschland vs. Ungarn9:1Deutschland-Cup 2025
0