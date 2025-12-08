Eishockey, Tickets für die deutsche Nationalmannschaft kaufen und Preise: Hier Karten für die von Deutschland gegen die Schweiz sowie Slowakei bestellen

Im Kalender 2026 stehen für die deutsche Eishockey‑Nationalmannschaft zwei spannende Doppelspieltage auf dem Programm. Am 23. April treten die Frauen gegen die Schweiz und die Männer gegen die Slowakei in Kaufbeuren an. Gespielt wird in der Erdgas Schwaben Arena, los geht's um 16:00 Uhr mit den Frauen und um 20 Uhr mit den Männern. Nur zwei Tage später, am 25. April, stehen die nächsten Begegnungen in Augsburg auf dem Programm. Im Curt-Frenzel-Stadion treffen ab 13:30 Uhr die Frauen erneut auf die Schweiz, gefolgt von den Männern um 17 Uhr im zweiten Duell gegen die Slowakei.
GOAL verrät Euch, wo Ihr Euch Tickets bekommt.