Eintracht Frankfurt könnte am Ende der Bundesliga-Saison wieder einmal auf einem Champions-League-Platz landen. Was muss dafür geschehen?

Erst in der abgelaufenen Saison nahm Eintracht Frankfurt zum ersten Mal an der Champions League teil. Als Debütant wusste die SGE durchaus zu überraschen und schaffte es direkt im ersten Anlauf ins Achtelfinale des prestigeträchtigsten Wettbewerbs auf Vereinsebene. In der Runde der letzten 16 musste man sich schließlich der SSC Neapel geschlagen geben.

Für die Spielzeit 2023/24 reichte es nur für die Conference League, doch schon bald könnten die Hessen wieder auf die große Bühne zurückkehren.