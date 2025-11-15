Der frühere französische Nationalspieler Jerome Rothen hegt einen üblen Verdacht zur vorzeitigen Abreise von Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappe von der Equipe Tricolore.
"Einige Mitspieler haben es satt": Übler Verdacht gegen Real Madrids Kylian Mbappe
Kylian Mbappe reiste wegen Knöchelproblemen vorzeitig ab
Beim 4:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine am Donnerstag, mit dem der Vize-Weltmeister das direkte Ticket zur WM 2026 vorzeitig löste, hatte Mbappe 90 Minuten auf dem Platz gestanden und zwei Tore erzielt. Tags darauf gab der französische Fußballverband dann bekannt, dass Mbappe vorzeitig zurück nach Madrid reist, um dort eine Entzündung im rechten Knöchel weiter untersuchen zu lassen.
Beim abschließenden und sportlich bedeutungslosen letzten Quali-Spiel in Aserbaidschan am Sonntag wird der 26-Jährige als Vorsichtsmaßnahme nicht auf dem Platz stehen.
- Getty
Mbappe? "Haben uns alle gefragt, wer eine Verletzung vortäuscht"
Rothen, der zwischen 2003 und 2007 insgesamt 13 Länderspiele für Frankreich absolvierte, glaubt jedoch, dass hinter der Mbappe-Abreise mehr Sonderbehandlung als Vorsichtsmaßnahme steckt.
"In der 80. Minute (beim Spiel gegen die Ukraine, d. Red.) haben wir uns doch alle gefragt, wer eine Verletzung vortäuschen würde, um nicht mit nach Baku zu müssen", sagte Rothen in der Sendung "Rothen s'enflamme" bei RMC Sport.
Der 47-Jährige mutmaßte, dass Mbappe auf die lange Reise nach Aserbaidschan nur zu gerne verzichtet. "Mbappe ist der Kapitän der französischen Nationalmannschaft und genießt eine gewisse Sonderbehandlung, das ist okay. Aber er hat eben Mitspieler. Denkt Ihr, dass diejenigen, die nach Baku fliegen und über das Jahr hinweg genau so viel oder noch mehr spielen als Mbappe, nicht auch müde sind und dieses bedeutungslose Spiel eigentlich auch nicht spielen wollen? Aber sie fliegen mit, weil sie müssen."
Kylian Mbappe: Jerome Rothen befürchtet Probleme in der Kabine
Aktuell könne man die Misstöne bei Les Bleus noch kaschieren, weil es sportlich gut läuft und das WM-Ticket mit 13 Punkten aus den fünf bisherigen Quali-Partien souverän eingetütet wurde, so Rothen weiter. "Aber wenn es mal nicht so läuft, fallen dir solche Entscheidungen auf die Füße. Dadurch können Probleme in der Kabine entstehen und ich bin überzeugt davon, dass einige Mitspieler Mbappes Sonderbehandlung satt haben."
Rein sportlich gesehen ist Mbappe im französischen Nationaltrikot seit Monaten enorm wichtig. In seinen letzten sechs Länderspielen traf der Real-Star stets, kam dabei auf sieben Tore und fünf Assists. Gegen die Ukraine war ihm sein 400. Karriere-Treffer gelungen und Mbappe bleibt weiterhin enorm ambitioniert: "Die 400 beeindruckt die Leute nicht. Wenn man zu den Spielern gehören will, die die Leute beeindrucken, muss man noch weitere 400 Tore schießen. Cristiano Ronaldos 1.000 Tore? Das ist unmöglich. Aber versuchen wir das Unmögliche. Man muss es einfach versuchen, man hat ja nur eine Karriere", sagte der Angreifer.
- Getty Images Sport
Kylian Mbappe: Seine Leistungsdaten in der WM-Qualifikation
- 5. September: Ukraine - Frankreich 0:2 (1 Tor)
- 9. September: Frankreich - Island 2:1 (1 Tor, 1 Assist)
- 10. Oktober: Frankreich - Aserbaidschan 3:0 (1 Tor, 1 Assist)
- 13. November: Frankreich - Ukraine 4:0 (2 Tore, 1 Assist)