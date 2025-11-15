"Einige Mitspieler haben es satt": Übler Verdacht gegen Real Madrids Kylian Mbappe

Rothen, der zwischen 2003 und 2007 insgesamt 13 Länderspiele für Frankreich absolvierte, glaubt jedoch, dass hinter der Mbappe-Abreise mehr Sonderbehandlung als Vorsichtsmaßnahme steckt.

"In der 80. Minute (beim Spiel gegen die Ukraine, d. Red.) haben wir uns doch alle gefragt, wer eine Verletzung vortäuschen würde, um nicht mit nach Baku zu müssen", sagte Rothen in der Sendung "Rothen s'enflamme" bei RMC Sport.

Der 47-Jährige mutmaßte, dass Mbappe auf die lange Reise nach Aserbaidschan nur zu gerne verzichtet. "Mbappe ist der Kapitän der französischen Nationalmannschaft und genießt eine gewisse Sonderbehandlung, das ist okay. Aber er hat eben Mitspieler. Denkt Ihr, dass diejenigen, die nach Baku fliegen und über das Jahr hinweg genau so viel oder noch mehr spielen als Mbappe, nicht auch müde sind und dieses bedeutungslose Spiel eigentlich auch nicht spielen wollen? Aber sie fliegen mit, weil sie müssen."