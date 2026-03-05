Said El Mala vom 1. FC Köln hat die jüngsten Aussagen von Bundestrainer Julian Nagelsmann offenbar sehr zu Herzen genommen und daraufhin auf dem Platz sofort reagiert.
"Einfach, weil er von Beginn an spielen will": Bundesliga-Star reagiert auf Kritik von Julian Nagelsmann
"Ich kann nur sagen, dass Said diese Woche marschiert ist. Einfach, weil er auch von Beginn an spielen will. Und das ist das Entscheidende für mich", lobte ihn Trainer Christian Kwasniok auf der Pressekonferenz für seine Trainingsleistungen und kündigte einen möglichen Einsatz in der Startelf an: "Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass er am Samstagabend gegen Dortmund beginnen wird."
Nagelsmann hatte in seinem großen WM-Interview mit dem kicker vergangene Woche zwar reichlich Lob für El Mala übrig, machte jedoch auch deutlich, dass dessen aktuelle Leistungen für eine Nominierung im Sommer noch nicht ausreichen. "Ich finde, dass er es bei uns im November ordentlich gemacht hat. Aber es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln. Und diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive."
Nagelsmann über El Mala: "Er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig"
Said müsse den Anspruch haben, "dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."
Nagelsmann weiter: "Wenn Lukas sich darauf verlassen kann, dass Said immer dasselbe Niveau spielt, warum soll er ihn nicht spielen lassen? Er ist einer der schnellsten Spieler im Kader, hat einen super Schuss, ist torgefährlich. Ein Trainer verzichtet nicht freiwillig auf seinen Top-Spieler, sondern er tut dies, wenn er denkt, dass dieser ihm vielleicht manchmal nicht das gibt, was er für das jeweilige Spiel braucht."
El Mala zählt zu den Senkrechtstartern der Bundesliga-Saison. Mit acht Treffern und vier Vorlagen in 26 Pflichtspielen ist der 19-Jährige der beste Scorer bei den Geißböcken. Im September feierte er zudem sein Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft und absolvierte seitdem fünf Länderspiele. Auf einen Einsatz für die A-Nationalmannschaft muss er noch warten.
Am Samstag ist El Mala mit dem 1. FC Köln in der Bundesliga gegen den BVB gefragt (18.30 Uhr).
Said El Mala: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 26
- Tore: 8
- Vorlagen: 4
