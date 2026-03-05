"Einfach, weil er von Beginn an spielen will": Bundesliga-Star reagiert auf Kritik von Julian Nagelsmann

Said müsse den Anspruch haben, "dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."

Nagelsmann weiter: "Wenn Lukas sich darauf verlassen kann, dass Said immer dasselbe Niveau spielt, warum soll er ihn nicht spielen lassen? Er ist einer der schnellsten Spieler im Kader, hat einen super Schuss, ist torgefährlich. Ein Trainer verzichtet nicht freiwillig auf seinen Top-Spieler, sondern er tut dies, wenn er denkt, dass dieser ihm vielleicht manchmal nicht das gibt, was er für das jeweilige Spiel braucht."

El Mala zählt zu den Senkrechtstartern der Bundesliga-Saison. Mit acht Treffern und vier Vorlagen in 26 Pflichtspielen ist der 19-Jährige der beste Scorer bei den Geißböcken. Im September feierte er zudem sein Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft und absolvierte seitdem fünf Länderspiele. Auf einen Einsatz für die A-Nationalmannschaft muss er noch warten.

Am Samstag ist El Mala mit dem 1. FC Köln in der Bundesliga gegen den BVB gefragt (18.30 Uhr).