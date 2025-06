Spanien ist mit einem 5:4-Sieg gegen Frankreich ins Finale der Nations League eingezogen. Drei Dinge, die beim Halbfinale auffielen.

Nach einer vogelwilden Schlussphase ist Spanien mit einem 5:4-Sieg über Frankreich am Ende hochverdient in das Finale der Nations League eingezogen, wo der Titelverteidiger am Sonntag in München auf Portugal trifft. Der in Europa heiß umworbene Nico Williams brachte sein Team indes auf die Siegerstraße, während ein Akteur des FC Bayern München enttäuschte und ein anderer schmerzlich vermisst wurde.