Der von Manchester United gekommene Leihspieler Rasmus Höjlund überzeugt bei der SSC Neapel auf ganzer Linie. Lob erhält der Däne daher von höchster Stelle.
"Einer der fünf besten Stürmer der Welt": Italienische Legende adelt Flop von Manchester United
In einem Interview mit der italienischen Sportzeitung La Gazzetta dello Sport erklärte Christian Vieri, 49-facher Nationalspieler Italiens und um die Jahrtausendwende Top-Torjäger von Inter Mailand: "Ich halte Höjlund für einen der fünf besten Stürmer der Welt. Er kann Tore schießen, aber er weiß auch, wie man tief angreift und die Abwehr zermürbt."
Der heute 52-Jährige führte aus: "Er hat einen starken linken Fuß und ist großartig mit dem Kopf und seiner Physis. Kurz gesagt, er hat alles."
Auf die Frage, ob er lieber Höjlund oder Romelu Lukaku spielen lassen würde, sobald der Belgier wieder fit ist, antwortete Vieri: "Es ist nicht leicht, ihm seinen Platz wegzunehmen, aber man muss auch sagen, dass Lukaku weiß, wie er den Rest seiner Mannschaftskameraden dazu bringt, ebenfalls gut zu spielen. Sie brauchen beide, aber die Entscheidung, wer spielt, liegt allein bei Conte: Ein großartiges Problem, das es zu lösen gilt."
- Getty
Bleibt Höjlund in Neapel?
Nachdem Höjlund in der vergangenen Saison bei Manchester United große Schwierigkeiten hatte, zu treffen - nur vier Ligatore in 32 Spielen -, fand er bei Neapel schnell wieder zu alter Form und erzielte in 19 Pflichtspielen bislang sieben Treffer. Zudem bereitete er drei Tore vor.
Laut dem englischen Mirror soll Höjlunds Stammverein dem Serie-A-Klub die Zustimmung gegeben haben, den Dänen für die ausgehandelte Kaufoption in Höhe von 44 Millionen Euro im Januar fest zu verpflichten. Demnach würden sich die beiden Klubs diesbezüglich bereits in fortschrittlichen Gesprächen befinden. Napoli sei restlos überzeugt vom Mittelstürmer, heißt es.
Dass er auch ohne vorzeitige Verpflichtung wohl nicht auf die Insel zurückgekehrt wäre, zeigt die vertraglich festgelegte Kaufoption: Neapel verpflichtet Höjlund automatisch, sobald der Klub die Champions League erreicht. Höjlunds Vertrag in Manchester läuft 2029 aus.
Höjlund wollte offenbar unbedingt bei Manchester bleiben
Wie Transferexperte Fabrizio Romano bereits im September berichtete, wurde bei Höjlunds Leihe auch eine mögliche künftige Kaufoption ausgehandelt. Demnach müsste man satte 85 Millionen Euro hinblättern, um den Angreifer vom amtierenden italienischen Meister loszueisen. Allerdings gelte diese Ausstiegsklausel erst ab 2027 und sei außerdem in drei Jahren über Raten zahlbar. Zudem müsste die aktuelle Leihe zuvor noch in eine feste Verpflichtung umgewandelt werden.
Kurz zuvor hatte es geheißen, dass der Abschied von ManUnited nicht spurlos an Höjlund vorübergegangen sein soll. Es hieß, dass "der Stürmer am Boden zerstört" sei. Wie The Athletic berichtet hatte, sei Höjlund fest entschlossen gewesen, bei United zu bleiben und unter Trainer Ruben Amorim um seinen Platz in der Startelf zu kämpfen, während die Red Devils schon mit Neapel über einen Wechsel verhandelten. Obwohl er mit dem Transfer nicht einverstanden war, flog er widerwillig nach Italien, um sich dem Medizincheck zu unterziehen.
Höjlunds Statistiken für Neapel
- Pflichtspiele: 19
- Tore: 7
- Vorlagen: 3
- Spielminuten: 1.457