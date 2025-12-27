"Einer der fünf besten Stürmer der Welt": Italienische Legende adelt Flop von Manchester United

In einem Interview mit der italienischen Sportzeitung La Gazzetta dello Sport erklärte Christian Vieri, 49-facher Nationalspieler Italiens und um die Jahrtausendwende Top-Torjäger von Inter Mailand: "Ich halte Höjlund für einen der fünf besten Stürmer der Welt. Er kann Tore schießen, aber er weiß auch, wie man tief angreift und die Abwehr zermürbt."

Der heute 52-Jährige führte aus: "Er hat einen starken linken Fuß und ist großartig mit dem Kopf und seiner Physis. Kurz gesagt, er hat alles."

Auf die Frage, ob er lieber Höjlund oder Romelu Lukaku spielen lassen würde, sobald der Belgier wieder fit ist, antwortete Vieri: "Es ist nicht leicht, ihm seinen Platz wegzunehmen, aber man muss auch sagen, dass Lukaku weiß, wie er den Rest seiner Mannschaftskameraden dazu bringt, ebenfalls gut zu spielen. Sie brauchen beide, aber die Entscheidung, wer spielt, liegt allein bei Conte: Ein großartiges Problem, das es zu lösen gilt."