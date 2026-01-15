Einer der besten Mitspieler jemals! Manuel Neuer von Neuzugang des FC Bayern München begeistert

In der kurzen Zeit hat sich Diaz aber schon eindrucksvoll als unverzichtbar für die FCB-Offensive erwiesen. In wettbewerbsübergreifend 24 Partien sammelte er bereits 25 Torbeteiligungen (14 Treffer, elf Assists). Im Zusammenspiel mit Michael Olise weckt der 29-Jährige außerdem Erinnerung an die legendäre Flügelzange "Robbery", die Neuer lange selbst aus nächster Nähe beobachten durfte.

Mit seiner herausragenden Ausbeute vor dem Tor ist Diaz auch statistisch zu einem der besten Neuzugänge der Bundesliga-Geschichte avanciert. Nach seinen ersten 15 Ligaspielen standen bereits 18 Torbeteiligungen zu Buche. Ein Fabelwert, der seit der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2004/05 nur von einem Spieler übertroffen wird: Harry Kane. Der englische Stürmer kam in jenem Zeitraum sogar auf 26 Treffer, an denen er direkt beteiligt war.

Diaz hatte im Sommer einen Vertrag bis 2029 unterschrieben und bleibt den Bayern damit wohl noch eine Weile erhalten. Hinter Neuers Zukunft steht derweil ein Fragezeichen. Dem Vernehmen nach soll das am Saisonende auslaufende Arbeitspapier des bald 40-Jährigen aber nochmal um ein Jahr verlängert werden.