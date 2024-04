Einer der besten auf seiner Position: Warum es zum Transferduell zwischen dem FC Bayern München und dem BVB kommen könnte

Zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund könnte es im Sommer zu einem Transferduell kommen.

Mit dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Viertelfinalgegner Atlético Madrid in der Champions League warten in den kommenden Wochen harte Brocken auf den BVB.

Der erste Sieg in München nach zehn Jahren gibt allerdings Hoffnung, dass Borussia Dortmund auch diese Aufgaben meistert. In diese Kerbe schlug auch Trainer Edin Terzic nach dem Spiel.

"Es haben uns nicht viele Leute zugetraut, dass wir so eine Leistung und so ein Ergebnis hier erzielen können. Das muss noch mehr Hunger in uns wecken", sagte er nach dem Erfolg im Klassiker gegen einen zugegeben unterirdischen FC Bayern. Die erste Schlussfolgerung: Der BVB kann auch in Topspielen überzeugend auftreten.

Das lag insbesondere an der Innenverteidigung aus Mats Hummels und Nico Schlotterbeck, Außenverteidiger Ian Maatsen und Karim Adeyemi. Halten erstere beiden ihre Form, könnten sie sogar noch auf den EM-Zug aufspringen und Niclas Füllkrug Gesellschaft leisten.