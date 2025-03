Die Pause nach dem mitreißenden Champions-League-Derby gegen Atletico war für die Königlichen nur sehr kurz.

Real Madrid ist sauer darüber, dass das Team bereits am frühen Samstagabend und nicht am Sonntag wieder in LaLiga antreten muss, nachdem die Blancos erst am späten Mittwochabend noch im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Atletico Madrid gefordert waren.