"Das bildet auch das ab, wie sie finanziell auf dem Transfermarkt agieren können, wie sie ihre Mannschaften zusammenstellen können", sagte Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes über die englische Dominanz: "Wenn man Arsenal, Liverpool sieht, dann ist das schon massive Qualität, aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den Spielern, die auf der Bank sind. Deswegen ist es nicht überraschend, dass natürlich ein hoher Geldeinsatz in den meisten Fällen auch zu Leistung und Qualität führt."

Und so müssten alle Vereine "gucken, dass wir bestmöglich unsere Ressourcen nutzen, aus allen Sachen versuchen, das Optimale rauszuholen", sagte Rolfes. Aber natürlich habe "die Premier League schon eine Vormachtstellung in Europa".

Das trifft aber, zumindest in dieser Champions-League-Saison, auf fast alle der reichsten Mannschaften des Kontinents zu. Von den zehn Teams, die in der jüngsten Wertung des Wirtschaftsdienstleisters Deloitte nach Einnahmen ganz vorne lagen, sind sieben im Achtelfinale. Nur Real Madrid und Paris Saint-Germain müssen in die Play-offs, Manchester United nimmt an keinem europäischen Wettbewerb teil.

Immerhin überraschte Sporting Lissabon mit Platz sieben in der Ligaphase - im Kreise der finanziellen Schwergewichte aber eine Ausnahme.