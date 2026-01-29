Goal.com
"Eine Vormachtstellung in Europa": Die Premier League enteilt der Bundesliga auf beängstigende Art und Weise

Der Konkurrenz muss angesichts der Leistungen englischer Mannschaften in der Königsklasse Angst und Bange werden.

Die englische Premier League hat die Ligaphase der Champions League dominiert. Mit dem Spitzenreiter FC Arsenal, der acht Siege in acht Spielen feierte, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Chelsea und Manchester City stehen bereits fünf Klubs von der Insel im Achtelfinale - und auch der Extra-Startplatz für die kommende Saison in der Königsklasse ist quasi schon sicher.

  • Umgerechnet 17 Siege beträgt der Vorsprung der reichsten Liga der Welt auf die Bundesliga. Denn von den neun englischen Vereinen, die in der Champions, Europa sowie Conference League an den Start gegangen sind, stehen alle mindestens in den Play-offs. In der Königsklasse muss einzig Newcastle United den Umweg gehen.

    Und so ergibt sich schon jetzt ein kaum einholbarer Vorsprung im Rennen um die "European Performance Spots", die an die besten beiden Nationen vergeben werden. Schließlich liegen Spanien und Italien auf den Plätzen drei und vier bereits 20 Erfolge zurück.

    Simon Rolfes sieht "massive Qualität" in den englischen Mannschaften

    "Das bildet auch das ab, wie sie finanziell auf dem Transfermarkt agieren können, wie sie ihre Mannschaften zusammenstellen können", sagte Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes über die englische Dominanz: "Wenn man Arsenal, Liverpool sieht, dann ist das schon massive Qualität, aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den Spielern, die auf der Bank sind. Deswegen ist es nicht überraschend, dass natürlich ein hoher Geldeinsatz in den meisten Fällen auch zu Leistung und Qualität führt."

    Und so müssten alle Vereine "gucken, dass wir bestmöglich unsere Ressourcen nutzen, aus allen Sachen versuchen, das Optimale rauszuholen", sagte Rolfes. Aber natürlich habe "die Premier League schon eine Vormachtstellung in Europa".

    Das trifft aber, zumindest in dieser Champions-League-Saison, auf fast alle der reichsten Mannschaften des Kontinents zu. Von den zehn Teams, die in der jüngsten Wertung des Wirtschaftsdienstleisters Deloitte nach Einnahmen ganz vorne lagen, sind sieben im Achtelfinale. Nur Real Madrid und Paris Saint-Germain müssen in die Play-offs, Manchester United nimmt an keinem europäischen Wettbewerb teil.

    Immerhin überraschte Sporting Lissabon mit Platz sieben in der Ligaphase - im Kreise der finanziellen Schwergewichte aber eine Ausnahme.

  • Ligaphase der Champions League: Die Abschlusstabelle

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Arsenal FC880023:41924
    2FC Bayern München870122:81421
    3Liverpool FC860220:81218
    4Tottenham Hotspur852117:71017
    5FC Barcelona851222:14816
    6Chelsea FC851217:10716
    7Sporting CP851217:11616
    8Manchester City851215:9616
    9Real Madrid850321:111015
    10Inter Mailand850315:7815
    11Paris Saint-Germain842221:111014
    12Newcastle United842217:71014
    13Juventus Turin834114:10413
    14Atlético Madrid841317:15213
    15Atalanta841310:10013
    16Bayer Leverkusen833213:14-112
    17Borussia Dortmund832319:17211
    18Olympiakos Piräus832310:14-411
    19FC Brügge831415:17-210
    20Galatasaray83149:11-210
    21AS Monaco82428:14-610
    22Qarabağ FK831413:21-810
    23FK Bodø/Glimt823314:15-19
    24Olympique Marseille830511:14-39
    25SL Benfica83059:12-39
    26Pafos FC82338:11-39
    27Union Saint-Gilloise83058:17-99
    28PSV Eindhoven822416:1608
    29Athletic Club82249:14-58
    30SSC Neapel82249:15-68
    31FC Kopenhagen822412:21-98
    32Ajax Amsterdam82068:21-136
    33Eintracht Frankfurt811610:21-114
    34Slavia Prag80355:19-143
    35Villarreal CF80175:18-131
    36FK Kairat80177:22-151
