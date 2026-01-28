Goal.com
Live
Kai HavertzGetty Images

Gala nach fast einem Jahr Leidenszeit! Kai Havertz glückt starkes Startelfcomeback bei Arsenal - Florian Wirtz mit Novum beim FC Liverpool

Real Madrid erlebt einen unfassbaren CL-Abend und muss in die Playoffs. Kai Havertz feiert eine grandiose Startelf-Rückkehr bei Arsenal und Florian Wirtz glänzt für Liverpool.

Angeführt von einem überragenden Kai Havertz hat der FC Arsenal auch das achte Spiel in der Champions-League-Ligaphase gewonnen und seine Titelambitionen untermauert. Der deutsche Nationalspieler steuerte bei seinem Startelf-Comeback nach 357 Tagen ein Tor und zwei Vorlagen zum 3:2 (2:1) gegen Tabellenschlusslicht Qairat Almaty aus Kasachstan bei. Auch sein DFB-Kollege Florian Wirtz konnte am letzten Hauptrunden-Spieltag jubeln, andere deutsche Legionäre und auch Rekordchampion Real Madrid müssen den Umweg über die Playoffs nehmen.

  • Für Real kam es dabei ganz bitter, das durch die 2:4 (1:2)-Niederlage bei Benfica Lissabon von Rang drei auf neun abrutschte und nun in der Zwischenrunde ranmuss. Sporting Lissabon zog durch den 3:2 (1:2)-Erfolg bei Athletic Bilbao noch vorbei. Real-Star Kylian Mbappe traf doppelt (30./58.) und übertrumpfte mit seinen 13 Toren in der Vorrunde den Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2015/16. Raul Asencio (90.+2) und Rodrygo (90.+7) sahen noch die Gelb-Rote Karte, ehe Benfica-Torwart Anatoli Trubin zum Endstand einköpfte (90.+8) und Benfica damit in letzter Sekunde als 24. in die Play-offs brachte. "Das ist das Irrste, was ich jemals gesehen habe", schrie der Kommentator von DAZN nach dem 2:4. 

    • Werbung
  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Wirtz erzielt erstes CL-Tor für Liverpool - PSG fliegt aus den Top-8

    Wirtz (21.) erzielte beim souveränen 6:0 (2:0) seines FC Liverpool gegen Qarabag Agdam seinen ersten Königsklassen-Treffer für die Reds, die mit 18 Punkten auf Rang drei hinter den ungeschlagenen Gunners (24 Punkte) und Bayern München (21) kletterten. Der englische Meister, für den neben Wirtz Alexis Mac Allister (15./61.), Mohamed Salah mit einem traumhaften Freistoß (50.), Hugo Ekitiké (57.) und Federico Chiesa (90.) trafen, hat damit wie Tottenham Hotspur auf Rang vier bis zu einem möglichen Viertelfinale im Rückspiel Heimrecht, Arsenal und die Bayern sogar bis zum Halbfinale.

    Den Umweg über die Zwischenrunde müssen indes Nick Woltemade und Malick Thiaw mit Newcastle United und auch Paris Saint-Germain gehen. Im direkten Duell trennten sich die Engländer und der Titelverteidiger mit 1:1 (1:1) und rutschten damit beide noch aus den Top acht. Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick siegten nach Pausenrückstand mit 5:1 (0:1) gegen den FC Kopenhagen und zogen damit ebenso direkt ins Achtelfinale ein wie Manchester City, das mit 2:0 (2:0) gegen Galatasaray Istanbul um die deutschen Profis Leroy Sané und Ilkay Gündogan gewann.

    Am Freitag werden die Partien der Play-offs in Nyon ausgelost (12.00 Uhr). Bei der Auslosung werden Paare gebildet, die sich nach der Endplatzierung in der Ligaphase richten. So treffen beispielsweise die Teams auf den Plätzen 9 und 10 auf die Mannschaften, die auf Platz 23 und 24 gelandet sind. Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein. Das Endspiel wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.

  • Champions League: Die Tabelle

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Arsenal FC880023:41924
    2FC Bayern München870122:81421
    3Liverpool FC860220:81218
    4Tottenham Hotspur852117:71017
    5FC Barcelona851222:14816
    6Chelsea FC851217:10716
    7Sporting CP851217:11616
    8Manchester City851215:9616
    9Real Madrid850321:111015
    10Inter Mailand850315:7815
    11Paris Saint-Germain842221:111014
    12Newcastle United842217:71014
    13Juventus Turin834114:10413
    14Atlético Madrid841317:15213
    15Atalanta841310:10013
    16Bayer Leverkusen833213:14-112
    17Borussia Dortmund832319:17211
    18Olympiakos Piräus832310:14-411
    19FC Brügge831415:17-210
    20Galatasaray83149:11-210
    21AS Monaco82428:14-610
    22Qarabağ FK831413:21-810
    23FK Bodø/Glimt823314:15-19
    24Olympique Marseille830511:14-39
    25SL Benfica83059:12-39
    26Pafos FC82338:11-39
    27Union Saint-Gilloise83058:17-99
    28PSV Eindhoven822416:1608
    29Athletic Club82249:14-58
    30SSC Neapel82249:15-68
    31FC Kopenhagen822412:21-98
    32Ajax Amsterdam82068:21-136
    33Eintracht Frankfurt811610:21-114
    34Slavia Prag80355:19-143
    35Villarreal CF80175:18-131
    36FK Kairat80177:22-151
0