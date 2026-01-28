Angeführt von einem überragenden Kai Havertz hat der FC Arsenal auch das achte Spiel in der Champions-League-Ligaphase gewonnen und seine Titelambitionen untermauert. Der deutsche Nationalspieler steuerte bei seinem Startelf-Comeback nach 357 Tagen ein Tor und zwei Vorlagen zum 3:2 (2:1) gegen Tabellenschlusslicht Qairat Almaty aus Kasachstan bei. Auch sein DFB-Kollege Florian Wirtz konnte am letzten Hauptrunden-Spieltag jubeln, andere deutsche Legionäre und auch Rekordchampion Real Madrid müssen den Umweg über die Playoffs nehmen.
Gala nach fast einem Jahr Leidenszeit! Kai Havertz glückt starkes Startelfcomeback bei Arsenal - Florian Wirtz mit Novum beim FC Liverpool
Für Real kam es dabei ganz bitter, das durch die 2:4 (1:2)-Niederlage bei Benfica Lissabon von Rang drei auf neun abrutschte und nun in der Zwischenrunde ranmuss. Sporting Lissabon zog durch den 3:2 (1:2)-Erfolg bei Athletic Bilbao noch vorbei. Real-Star Kylian Mbappe traf doppelt (30./58.) und übertrumpfte mit seinen 13 Toren in der Vorrunde den Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2015/16. Raul Asencio (90.+2) und Rodrygo (90.+7) sahen noch die Gelb-Rote Karte, ehe Benfica-Torwart Anatoli Trubin zum Endstand einköpfte (90.+8) und Benfica damit in letzter Sekunde als 24. in die Play-offs brachte. "Das ist das Irrste, was ich jemals gesehen habe", schrie der Kommentator von DAZN nach dem 2:4.
- Getty Images Sport
Wirtz erzielt erstes CL-Tor für Liverpool - PSG fliegt aus den Top-8
Wirtz (21.) erzielte beim souveränen 6:0 (2:0) seines FC Liverpool gegen Qarabag Agdam seinen ersten Königsklassen-Treffer für die Reds, die mit 18 Punkten auf Rang drei hinter den ungeschlagenen Gunners (24 Punkte) und Bayern München (21) kletterten. Der englische Meister, für den neben Wirtz Alexis Mac Allister (15./61.), Mohamed Salah mit einem traumhaften Freistoß (50.), Hugo Ekitiké (57.) und Federico Chiesa (90.) trafen, hat damit wie Tottenham Hotspur auf Rang vier bis zu einem möglichen Viertelfinale im Rückspiel Heimrecht, Arsenal und die Bayern sogar bis zum Halbfinale.
Den Umweg über die Zwischenrunde müssen indes Nick Woltemade und Malick Thiaw mit Newcastle United und auch Paris Saint-Germain gehen. Im direkten Duell trennten sich die Engländer und der Titelverteidiger mit 1:1 (1:1) und rutschten damit beide noch aus den Top acht. Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick siegten nach Pausenrückstand mit 5:1 (0:1) gegen den FC Kopenhagen und zogen damit ebenso direkt ins Achtelfinale ein wie Manchester City, das mit 2:0 (2:0) gegen Galatasaray Istanbul um die deutschen Profis Leroy Sané und Ilkay Gündogan gewann.
Am Freitag werden die Partien der Play-offs in Nyon ausgelost (12.00 Uhr). Bei der Auslosung werden Paare gebildet, die sich nach der Endplatzierung in der Ligaphase richten. So treffen beispielsweise die Teams auf den Plätzen 9 und 10 auf die Mannschaften, die auf Platz 23 und 24 gelandet sind. Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein. Das Endspiel wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.
Champions League: Die Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Arsenal FC 8 8 0 0 23:4 19 24 2 FC Bayern München 8 7 0 1 22:8 14 21 3 Liverpool FC 8 6 0 2 20:8 12 18 4 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17:7 10 17 5 FC Barcelona 8 5 1 2 22:14 8 16 6 Chelsea FC 8 5 1 2 17:10 7 16 7 Sporting CP 8 5 1 2 17:11 6 16 8 Manchester City 8 5 1 2 15:9 6 16 9 Real Madrid 8 5 0 3 21:11 10 15 10 Inter Mailand 8 5 0 3 15:7 8 15 11 Paris Saint-Germain 8 4 2 2 21:11 10 14 12 Newcastle United 8 4 2 2 17:7 10 14 13 Juventus Turin 8 3 4 1 14:10 4 13 14 Atlético Madrid 8 4 1 3 17:15 2 13 15 Atalanta 8 4 1 3 10:10 0 13 16 Bayer Leverkusen 8 3 3 2 13:14 -1 12 17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 19:17 2 11 18 Olympiakos Piräus 8 3 2 3 10:14 -4 11 19 FC Brügge 8 3 1 4 15:17 -2 10 20 Galatasaray 8 3 1 4 9:11 -2 10 21 AS Monaco 8 2 4 2 8:14 -6 10 22 Qarabağ FK 8 3 1 4 13:21 -8 10 23 FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14:15 -1 9 24 Olympique Marseille 8 3 0 5 11:14 -3 9 25 SL Benfica 8 3 0 5 9:12 -3 9 26 Pafos FC 8 2 3 3 8:11 -3 9 27 Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 -9 9 28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 16:16 0 8 29 Athletic Club 8 2 2 4 9:14 -5 8 30 SSC Neapel 8 2 2 4 9:15 -6 8 31 FC Kopenhagen 8 2 2 4 12:21 -9 8 32 Ajax Amsterdam 8 2 0 6 8:21 -13 6 33 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10:21 -11 4 34 Slavia Prag 8 0 3 5 5:19 -14 3 35 Villarreal CF 8 0 1 7 5:18 -13 1 36 FK Kairat 8 0 1 7 7:22 -15 1