Gala nach fast einem Jahr Leidenszeit! Kai Havertz glückt starkes Startelfcomeback bei Arsenal - Florian Wirtz mit Novum beim FC Liverpool

Wirtz (21.) erzielte beim souveränen 6:0 (2:0) seines FC Liverpool gegen Qarabag Agdam seinen ersten Königsklassen-Treffer für die Reds, die mit 18 Punkten auf Rang drei hinter den ungeschlagenen Gunners (24 Punkte) und Bayern München (21) kletterten. Der englische Meister, für den neben Wirtz Alexis Mac Allister (15./61.), Mohamed Salah mit einem traumhaften Freistoß (50.), Hugo Ekitiké (57.) und Federico Chiesa (90.) trafen, hat damit wie Tottenham Hotspur auf Rang vier bis zu einem möglichen Viertelfinale im Rückspiel Heimrecht, Arsenal und die Bayern sogar bis zum Halbfinale.

Den Umweg über die Zwischenrunde müssen indes Nick Woltemade und Malick Thiaw mit Newcastle United und auch Paris Saint-Germain gehen. Im direkten Duell trennten sich die Engländer und der Titelverteidiger mit 1:1 (1:1) und rutschten damit beide noch aus den Top acht. Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick siegten nach Pausenrückstand mit 5:1 (0:1) gegen den FC Kopenhagen und zogen damit ebenso direkt ins Achtelfinale ein wie Manchester City, das mit 2:0 (2:0) gegen Galatasaray Istanbul um die deutschen Profis Leroy Sané und Ilkay Gündogan gewann.

Am Freitag werden die Partien der Play-offs in Nyon ausgelost (12.00 Uhr). Bei der Auslosung werden Paare gebildet, die sich nach der Endplatzierung in der Ligaphase richten. So treffen beispielsweise die Teams auf den Plätzen 9 und 10 auf die Mannschaften, die auf Platz 23 und 24 gelandet sind. Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein. Das Endspiel wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.