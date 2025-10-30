"Eine Lektion fürs Leben!" Ein ehemaliges Jahrhunderttalent von Real Madrid wurde für Ryan Babel zum "Mieter aus der Hölle"

Eine dieser "Lektionen fürs Leben" dürfte für Babel sein, dass sich Geld und Freundschaft nur schwer miteinander vereinbaren lassen. Gerade sein ehemaliger Kumpel Royston Drenthe, mit dem er 2007 U21-Europameister mit den Niederlanden wurde, bereitete ihm als Vermieter einige Kopfschmerzen. "Als ich Liverpool verließ, habe ich das Haus an einige Mieter vermietet - einer davon war mein guter alter holländischer Teamkollege Royston Drenthe", erzählte der ehemalige Hoffenheimer.

Drenthe ist in der Fußballwelt vor allem durch seine Zeit bei Real Madrid bekannt. 2007 wechselte er als Jahrhunderttalent und Neffe des legendären Edgar Davids für damals respektable 14 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam zu den Königlichen. Die hohen Erwartungen konnte er jedoch nie erfüllen und entwickelte sich schnell zu einem der größten Flops in der Vereinsgeschichte. Für die Madrilenen erzielte er in 64 Einsätzen nur vier Tore. Nach seinem Abschied von Real verlief seine Karriere stetig bergab, bis er 2023 beim niederländischen Drittligisten Kozakken Boys seine aktive Laufbahn beendete. Jüngst erlitt er gar einen Schlaganfall mit 38.

Letztlich war es in Madrid vor allem seine mangelnde Disziplin, die ihm zum Verhängnis wurde. "Ich war noch nicht bereit, Profi zu sein. Ich hielt mich für Gott, liebte Frauen und das Feiern viel zu sehr - und das lässt sich einfach nicht mit Fußball verbinden. Jetzt ist mir bewusst, dass ich nicht das Richtige getan und Fehler gemacht habe", gestand Drenthe in einem Interview nach seinem Karriereende. Im Nachhinein ist man eben immer klüger.