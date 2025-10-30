"Eine Lektion fürs Leben!" Ein ehemaliges Jahrhunderttalent von Real Madrid wurde für Ryan Babel zum "Mieter aus der Hölle"

Doch zurück zu Babel: Als Vermieter erlebte er leider nicht den erwachsenen und verantwortungsvollen Drenthe, sondern das jugendliche, unbeschwerte Partybiest. "Sagen wir mal so: Er hat dem Begriff 'Mieter aus der Hölle' eine ganz neue Bedeutung verliehen", schrieb Babel in seinem Post und führte genauer aus: "Während seiner Zeit bei Everton hat er irgendwie vergessen, die Miete zu zahlen und hat sogar ohne Erlaubnis einen Nachtclub in meinem Haus eingerichtet. So etwas kann man sich nicht ausdenken!"
Wütend scheint Babel ihm heute jedoch nicht mehr zu sein - in den Kommentaren nahm er die Sache mit Humor. Auf die Frage eines X-Users, ob Drenthe seine Schulden inzwischen beglichen habe, antwortete Babel trocken: "Hat er immer noch nicht, LOL."
Babel sei trotzdem immer stolz darauf gewesen, dieses Haus zu besitzen - "es liegt in Toplage und steckt voller Erinnerungen, Lachen und ein bisschen Chaos." Doch nun ist die Zeit gekommen, sich zu verabschieden: "An den oder die Nächste(n), der/die das Haus bekommt: Ich hoffe, es bringt dir genauso viel Freude (und vielleicht ein paar weniger Überraschungen) wie mir."