"Eine ideale Ergänzung für Liverpools Viererkette": Als Englands größte Zeitungen einen jungen Franzosen zum LFC schrieben, den es gar nicht gab

Wohl aber als fiktiven Charakter der TV-Seifenoper 'Dream Team' von Sky One. Dort war Baptiste ein talentierter Linksverteidiger in Diensten der AS Monaco und der französischen U21-Nationalmannschaft, der in Verhandlungen mit dem fiktiven Premier-League-Klub Harchester United stand.

Wie Baptiste aber verlauten ließ, gab es auch noch Interesse "von einem großen Klub, der von einem Franzosen trainiert wird". Auf die Frage hin, ob es sich dabei um Liverpool mit Gerard Houllier oder Arsenal mit Arsene Wenger handelte, reagierte er lediglich mit einem vielsagenden Lächeln.

Zurück im Real-Life soll ein Journalist der Hayters-Newsagentur schließlich auf jenen Forenbeitrag und die wilden Diskussionen darunter aufmerksam geworden sein. Ein anderer, späterer Erklärungsansatz war, dass ein Fan die Baptiste-Personalie für so spannen hielt, dass er einem Journalist den Tipp gab, hier mal nachzuhaken.

Über einen dieser beiden Kanäle gelangte das "Gerücht" schließlich zur News of the World, der zeitweise auflagenstärksten britischen Sonntagszeitung.

"Wir denken, dass Didier Baptiste eine ideale Ergänzung für Liverpools Viererkette wäre", schrieb Redakteur Mike Dunn in seinem als exklusiv verkauften Bericht und warf gleich noch eine Ablösesumme von umgerechnet rund vier Millionen Euro in den Raum. "Er ist ein wirklich attraktiver Spieler und Sie werden noch viel von ihm in der News of the World lesen können."