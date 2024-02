Eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro wird genannt: BVB und FC Bayern sollen scharf auf einen Rekordverteidiger sein

Jorrel Hato leistet bei Ajax mit 17 Jahren Beeindruckendes. Kein Wunder, dass die großen Klubs auf ihn aufmerksam geworden sind.

Am 7. März 2006 war viel los. In Deutschland herrschte nach einem 1:4 der Nationalmannschaft gegen Italien ziemlich genau drei Monate vor dem Beginn der WM im eigenen Land Weltuntergangsstimmung. José Mourinhos Chelsea lag mit 15 Punkten Vorsprung auf Manchester United an der Spitze der Premier League, eine Liverpooler Mannschaft mit Steve Finnan und Jermaine Pennant hatte gerade einen jungen Lionel Messi und Barcelona aus der Champions League geworfen – und in Rotterdam wurde ein gewisser Jorrel Hato geboren.