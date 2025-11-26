"Ein wenig diffus": Mats Hummels wundert sich über die Zusammenstellung eines Mannschaftsteils beim BVB

Hummels' Expertenkollege Christoph Kramer schloss sich dieser Einschätzung an: "Wenn du in diesem 3-4-3-System spielst, haben Sechser die Aufgabe, dass sie sehr positionstreu spielen müssen. Pascal Groß ist von seinem Naturell jemand, der sehr viel abkippt, Sabitzer eigentlich auch, aber du brauchst eigentlich Sechser, die am Mann in der Defensive vorverteidigen und die Position halten in der Offensive und deshalb ist ein Felix Nmecha systembedingt so der 'Go-to-Guy'."

Kramer betonte zudem, dass dem BVB aktuell die echten Ausnahmespieler fehlten. In der Vergangenheit habe man mit Hummels und Marco Reus über Jahre zwei Akteure von absolutem Weltklasse-Format gehabt - an der Seite von Kalibern wie Jadon Sancho, Ousmane Dembele, Erling Haaland oder Jude Bellingham. "Das hast du jetzt nicht mehr. Der BVB hat gerade mit Schlotterbeck jemanden, der auf dem Weg zur Weltklasse ist. Aber sonst hast du statt dreimal Weltklasse kein Mal Weltklasse mehr. Das muss man einfach so sagen."

Hummels erklärte, man habe man zwar das Gefühl, "man sieht eine stabile Mannschaft, die die Basics auf den Platz bringt." Im negativen sei das aber auch schon "alles, was man sieht". Dem 36-Jährigen zufolge "fehlen die ganz großen spielerischen Glanzlichter, dass ein Gegner mal fußballerisch auseinander genommen wird. Es gab zwei, drei Ergebnisse wie das 4:1 gegen Bilbao oder das Spiel in Kopenhagen (4:2, Anm. d. Red.), die so ein bisschen in die Richtung aussahen, aber die Spiele waren nicht so deutlich."