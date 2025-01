"Ein Verrückter" direkt hinter und eine Legende noch vor Cristiano Ronaldo! Die besten Spieler von Manchester United der letzten 25 Jahre

C. Ronaldo

Die Red Devils haben das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends dominiert - wer waren ihre besten Spieler seit 2000?

Manchester United begann das 21. Jahrhundert an den Stränden Brasiliens. Die Red Devils nahmen an der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft teil, nachdem sie kurz zuvor gegen Palmeiras den Weltpokal gewonnen hatten. Bei der Klub-WM im Januar 2000 scheiterte die Mannschaft von Trainer Sir Alex Ferguson dann aber hinter Necaxa aus Mexiko und Vasco da Gama aus Brasilien schon in der Gruppenphase.

Ein Vierteljahrhundert später war United nun nicht einmal in der Nähe der Qualifikation für den neu gestalteten FIFA-Wettbewerb, der 2025 erstmals ausgetragen wird.

Auch in der Premier League sind die Red Devils tief gefallen. Eingangs des Jahrtausends gewannen sie acht der ersten 14 Ligatitel, seit dem Rücktritt von Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 kam allerdings kein weiterer dazu.

Es dürfte daher nicht wirklich überraschen, dass unsere Liste der besten United-Spieler der ersten 25 Jahre des 21. Jahrhunderts stark von der Ära Ferguson geprägt ist.

Wer war der überragende Spieler im United-Trikot seit 2000?