Ein Verein braucht Zinédine Zidane noch dringender als der FC Bayern

Zidane will nach eigener Aussage wieder als Trainer arbeiten - und er kann aus mehreren interessierten Klubs auswählen.

Eine Filmpremiere ist eigentlich nicht der Ort, an dem ein Kampf um einen Fußball-Trainer begonnen wird. Doch bei der Premiere des Dokumentarfilms über die Karriere des Ex-Italien- und Juventus-Coaches Marcello Lippi reichten sieben Worte von Zinédine Zidane aus, um genau das zu tun.

"Ich würde gerne auf die Bank zurückkehren", sagte der legendäre Franzose - und es sieht so aus, als ob gleich mehrere Top-Klubs diesen Satz genau vernommen haben. Dass sich Zidane auf einen möglichen Job in Italien bezog, spielte hinterher keine Rolle mehr. In den Tagen nach seinem kurzen Satz überschlugen sich die Meldungen, die Zidane mit einer Reihe von Top-Klubs in Verbindung brachten.

Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass Zidane bei Europas Elite-Vereinen gehandelt wird. Seit er Real Madrid 2021 zum zweiten Mal verlassen hat, hatte Zidane die Qual der Wahl, denn es wurden ihm schon einige Aufgaben angeboten, die er hätte übernehmen können. Bislang hat er sich jedoch als äußerst anspruchsvoll erwiesen und auch große Offerten abgelehnt, weil er sich nicht für die Projekte hatte begeistern können.