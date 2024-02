Zizou strebt eine Rückkehr auf die Trainerbank an. Bei ManUnited soll die neue Klubspitze ein Auge auf ihn geworfen haben.

Bei Manchester United "träumt" der neue Teilhaber Sir Jim Ratcliff davon, Zinédine Zidane als neuen Trainer zu verpflichten. Das schreibt Foot Mercato. Der Milliardär, der mit seiner INEOS-Gruppe knapp ein Drittel der Anteile am englischen Rekordmeister übernommen hatte, will den Klub in der sportlichen Führung neu aufstellen. Im Falle einer Ablösung von Teammanager Erik ten Hag soll Ratcliffe Zidane als neuen Coach installieren wollen.