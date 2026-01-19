"The Fußballgott has arrived": Milan feiert Matchwinner Niclas Füllkrug nach dem Premierentreffer

Füllkrug fühlt sich nach eigenen Angaben "unglaublich gut. Ich bin sehr dankbar und froh, hier zu sein und dieses Vertrauen zu bekommen - als Stürmer brauchst du genau das. Das Team hat mich sehr gut aufgenommen, die Atmosphäre ist großartig. Deshalb bin ich zu 100 Prozent glücklich, sonst nichts", sagte er bei DAZN.

Der 32-Jährige benötigte nach seiner Einwechslung gegen Lecce nur drei Minuten, um zu treffen. Alexis Saelemakers brachte den Ball von der rechten Seite hoch in den Strafraum, wo sich Füllkrug hochschraubte und per Kopf einnickte. "Ich einen unglaublichen Assist von Ale bekommen. Für einen Stürmer ist es ein Traum, so eine Vorlage zu kriegen!"

Das Lob gab Saelemakers prompt zurück: "Natürlich wissen wir, was für ein unglaublicher Stürmer Füllkrug ist. Das hat er in der Vergangenheit bewiesen. Er bringt Eigenschaften in unsere Mannschaft, die sehr wichtig sind."

Auch die Rossoneri waren aus dem Häuschen. "The Fußballgott has arrived", schrieb das traditionell anglophon angehauchte Milan wie gewohnt auf Englisch und mit Pfiff auf jede Zurückhaltung bei X.