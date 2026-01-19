Niclas Füllkrug erzielte am Sonntag für die AC Milan gegen Lecce den Siegtreffer zum 1:0 und damit gleichzeitig sein erstes Tor für seinen neuen Verein. Nach dem Spiel ließ er seiner Freude freien Lauf.
"The Fußballgott has arrived": Milan feiert Matchwinner Niclas Füllkrug nach dem Premierentreffer
Füllkrug fühlt sich nach eigenen Angaben "unglaublich gut. Ich bin sehr dankbar und froh, hier zu sein und dieses Vertrauen zu bekommen - als Stürmer brauchst du genau das. Das Team hat mich sehr gut aufgenommen, die Atmosphäre ist großartig. Deshalb bin ich zu 100 Prozent glücklich, sonst nichts", sagte er bei DAZN.
Der 32-Jährige benötigte nach seiner Einwechslung gegen Lecce nur drei Minuten, um zu treffen. Alexis Saelemakers brachte den Ball von der rechten Seite hoch in den Strafraum, wo sich Füllkrug hochschraubte und per Kopf einnickte. "Ich einen unglaublichen Assist von Ale bekommen. Für einen Stürmer ist es ein Traum, so eine Vorlage zu kriegen!"
Das Lob gab Saelemakers prompt zurück: "Natürlich wissen wir, was für ein unglaublicher Stürmer Füllkrug ist. Das hat er in der Vergangenheit bewiesen. Er bringt Eigenschaften in unsere Mannschaft, die sehr wichtig sind."Auch die Rossoneri waren aus dem Häuschen. "The Fußballgott has arrived", schrieb das traditionell anglophon angehauchte Milan wie gewohnt auf Englisch und mit Pfiff auf jede Zurückhaltung bei X.
- AFP
Doch kein Zehenbruch bei Niclas Füllkrug?
Füllkrug schilderte zudem: "Ich wollte natürlich eingewechselt werden, ich war bereit und habe darauf gewartet, endlich aufs Feld zu kommen. Es war ein guter Moment für einen Wechsel, weil wir nur nach vorn gespielt haben - Angriff um Angriff." Als Stürmer brauche man dieses Vertrauen, "ich bin zu 100 Prozent zufrieden.""Er ist einfach ein Profi mit Charakter", lobte Trainer Massimiliano Allegri, gleichwohl er den Ex-Bremer und -Dortmunder schon im vierten Spiel nur von der Bank brachte. An Füllkrugs Jokerrolle will der Allenatore vorerst nichts ändern: "Niclas ist ein wichtiger Faktor für die späten Spielphasen."
Dabei hätten vor einer Woche wohl die wenigsten gedacht, dass Füllkrug zu diesem Zeitpunkt überhaupt spielen würde. Italienische Medien hatten am Dienstag von einem Zehenbruch bei Füllkrug berichtet, der ihn eigentlich zwei bis vier Wochen außer Gefecht setzen sollte.
Umso überraschender war dann seine Nominierung für das Spiel gegen Como kurz darauf. In der 63. Minute, beim Stand von 2:1, wurde Füllkrug schließlich für Christopher Nkunku eingewechselt.
Füllkrug war im Winter nach einer von zahlreichen Verletzungen geprägten Zeit bei West Ham United leihweise zu Milan gewechselt - mit dem Ziel, sich für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu empfehlen. Bringt er gute Leistungen, könnte daraus sogar ein dauerhaftes Engagement in der italienischen Metropole werden. Die Rossoneri sicherten sich dafür eine Kaufoption in Höhe von kolportierten fünf Millionen Euro. Seit seinem Wechsel bestritt er fünf Pflichtspiele für den Tabellenzweiten der Serie A.
Niclas Füllkrug: Seine bisherigen Leistungsdaten für die AC Milan
- Spiele: 5
- Tore: 1
- Vorlagen: 0
- Einsatzminuten: 150