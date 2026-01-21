Der BVB muss offenbar um einen Verbleib von Felix Nmecha fürchten. Um einen Wechsel zu verhindern, soll auch die Verpflichtung eines anderen Spielers geplant sein.
Ein Transfer könnte den Abgang von Borussia Dortmund verhindern: Zwei Schwergewichte aus der Premier League offenbar scharf auf BVB-Schlüsselspieler
ManUnited und Spurs offenbar an Nmecha dran
Wie die Sport Bild berichtet, habe der Mittelfeldspieler Begehrlichkeiten aus der Premier League geweckt. Die Rede ist von Manchester United und Tottenham Hotspur, die im Sommer über einen Transfer-Vorstoß nachdenken sollen.
Nmecha, der vor rund viereinhalb Jahren aus der Jugend von Manchester City in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg gewechselt war, könne sich derweil eine Rückkehr nach England vorstellen. Dies schloss er zumindest am Tag vor der bitteren Niederlage gegen die angeblich interessierten Spurs nicht aus.
"Ob ich in der Premier League spielen will oder nicht, werde ich jetzt nicht sagen", erklärte der 25-Jährige auf entsprechende Nachfrage vielsagend. Nmecha besitzt noch einen Vertrag bis 2028 beim BVB, der 2023 kolportierte 30 Millionen Euro für die Dienste des Nationalspielers an die Wölfe überwiesen hatte. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht.
- Getty Images Sport
Wird Nmecha mit einem Neuzugang gehalten?
Anfang des Jahres hatte die WAZ bereits von angedachten Gesprächen über eine Vertragsverlängerung mit Nmecha berichtet. Zudem könnte ihm ein Verbleib laut der Sport Bild mit der Verpflichtung eines weiteren Sechsers schmackhaft gemacht werden.
Dieser soll den im Zentrum gesetzten Nmecha unterstützen und ihm mehr Freiheiten ermöglichen. Trainer Niko Kovac setzt in der laufenden Saison neben Nmecha im Mittelfeld mangels Alternativen in den meisten Fällen auf Spielertypen, die ebenfalls nicht die Defensivaufgaben zu ihren Kernkompetenz zählen. Zumeist fiel die Wahl auf Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham oder - vor dessen Winter-Abgang - Pascal Groß.
Zudem kam Salih Özcan, der einzig echte Sechser im Kader, zuletzt vermehrt zu Kurzeinsätzen. Nmecha kann sich daher nicht vollends auf seine Stärken mit Ball konzentrieren, weil er immer wieder in der Absicherung gebraucht wird. Die Verpflichtung eines reinen Sechsers im kommenden Sommer soll jüngst auch Kovac intern zur Priorität erkärt haben.
Nmecha stand indes nach Startschwierigkeiten und massiven Verletzungsproblemen zu Beginn seiner BVB-Zeit in allen 28 Partien dieser Saison auf dem Platz und wurde dabei größtenteils in die Startelf berufen. Dabei erzielte er fünf Tore und drei Assists.
Leistungsdaten von Felix Nmecha beim BVB seit 2023
- Spiele: 98
- Tore: 13
- Assists: 8