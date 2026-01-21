Ein Transfer könnte den Abgang von Borussia Dortmund verhindern: Zwei Schwergewichte aus der Premier League offenbar scharf auf BVB-Schlüsselspieler

Wie die Sport Bild berichtet, habe der Mittelfeldspieler Begehrlichkeiten aus der Premier League geweckt. Die Rede ist von Manchester United und Tottenham Hotspur, die im Sommer über einen Transfer-Vorstoß nachdenken sollen.

Nmecha, der vor rund viereinhalb Jahren aus der Jugend von Manchester City in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg gewechselt war, könne sich derweil eine Rückkehr nach England vorstellen. Dies schloss er zumindest am Tag vor der bitteren Niederlage gegen die angeblich interessierten Spurs nicht aus.

"Ob ich in der Premier League spielen will oder nicht, werde ich jetzt nicht sagen", erklärte der 25-Jährige auf entsprechende Nachfrage vielsagend. Nmecha besitzt noch einen Vertrag bis 2028 beim BVB, der 2023 kolportierte 30 Millionen Euro für die Dienste des Nationalspielers an die Wölfe überwiesen hatte. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht.