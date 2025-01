Atlético freut sich über das Ergebnis des Endspiels in Saudi-Arabien - und teilt das auch via Social Media mit.

Atlético Madrid hat sich via Social Media über die Final-Niederlage des Stadtrivalen Real in der Supercopa lustig gemacht. Die Königlichen hatten am Sonntag in Saudi-Arabien nach einer 1:0-Führung noch mit 2:5 gegen den Erzrivalen FC Barcelona verloren.