Ein "Meisterstück" von Hansi Flick und Barca! Marc-Andre ter Stegen hat aus einem guten Grund keine Chance mehr

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub hatte Garcia einen überragenden Tag erwischt. Mit sechs gehaltenen Bällen trieb er die Espanyol-Angreifer reihenweise in den Wahnsinn. Trotz 14 Torschüssen und eines xG-Werts von 1,60 gelang es es dem Tabellenfünften der LaLiga nicht, einen Ball im Kasten des 24-Jährigen unterzubringen. Besonders mit zwei Aktionen sorgte Garcia für Aufsehen.

In der 20. Spielminute wehrte er zunächst einen Schuss in die Mitte ab, Pere Milla hatte die Chance den Nachschuss zu verwandeln. Doch García reagierte geistesgegenwärtig "opferte" Mitspieler Gerard Martin als eine Art Schutzschild und schubste ihn in den Versuch von Milla. Mit Erfolg: Martin blockte den Ball ab. Wenig später lenkte der 24-Jährige dann einen Kopfball von Milla mit einem erstklassigen Reflex über die Latte.

Dabei war die Partie für den spanischen Schlussmann durchaus mit einer gewissen Bisanz versehen. Nach seinem umstrittenen Sommer-Transfer zum Stadtrivalen hatten die Espanyol-Anhänger Garcia im RCDE Stadium mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen. Bei jedem seiner Ballkontakte ertönten weitere Pfiffe, zudem wurden einige Geldscheine mit seinem Konterfei und der Aufschrift "Judas" auf den Platz geworfen.

Neun Jahre hatte der 24-Jährige in der Jugend des Underdogs aus Barcelona verbracht, ehe er vor der laufenden Saison zum verhassten Stadtrivalen weiterzog. Dank einer Ausstiegsklausel bekam Barcelona Garcia für die vergleichsweise günstige Ablösesumme von 25 Millionen Euro, gleichwohl hatte dieser gerade einmal anderthalb Saisons als Stammkeeper bei Espanyol im Tor gestanden. Dort zeigte der Spanier zwar durchweg gute Leistungen, blieb dem internationalen Publikum allerdings weitestgehend unbekannt.

Dementsprechend groß war die Verwunderung, als die Verantwortlichen der Katalanen im Zuge des Transfers verkündeten, mit Garcia als sofortiger Nummer eins zu planen. Weder der verletzte Marc-Andre ter Stegen noch Vorjahres-Stammkraft Wojciech Szczesny bekamen die Möglichkeit eingeräumt, um den Platz zwischen den Pfosten zu kämpfen. Beim deutschen Nationaltorhüter zog die Entscheidung schließlich eine wochenlange Schlammschlacht nach sich, auf deren Höhepunkt ter Stegen gar die Kapitänsbinde entzogen wurde.