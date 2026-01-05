Unmittelbar nach dem äußerst glücklichen 2:0-Sieg gegen den katalanischen Stadtrivalen wussten die Spieler des FC Barcelona, bei wem sie sich zu bedanken hatten. "Joan ist unglaublich. Er ist ein fantastischer Torhüter. Er hat ein starkes Spiel gemacht und die Null gehalten. Er wird uns noch viel weiterhelfen - und macht das jetzt schon", frohlockte Ex-Leipziger Dani Olmo. Eine ähnliche Einschätzung gab es auch vom Trainer höchstpersönlich: "Ich muss mich erstmal bei Joan Garcia bedanken. Er ist einer der besten Torhüter der Welt", sagte Hansi Flick und ergänzte: "Er ist einer der Spieler, die für diesen Sieg verantwortlich sind."
Ein "Meisterstück" von Hansi Flick und Barca! Marc-Andre ter Stegen hat aus einem guten Grund keine Chance mehr
Joan Garcia als "Judas" beschimpft und böse ausgepfiffen
Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub hatte Garcia einen überragenden Tag erwischt. Mit sechs gehaltenen Bällen trieb er die Espanyol-Angreifer reihenweise in den Wahnsinn. Trotz 14 Torschüssen und eines xG-Werts von 1,60 gelang es es dem Tabellenfünften der LaLiga nicht, einen Ball im Kasten des 24-Jährigen unterzubringen. Besonders mit zwei Aktionen sorgte Garcia für Aufsehen.
In der 20. Spielminute wehrte er zunächst einen Schuss in die Mitte ab, Pere Milla hatte die Chance den Nachschuss zu verwandeln. Doch García reagierte geistesgegenwärtig "opferte" Mitspieler Gerard Martin als eine Art Schutzschild und schubste ihn in den Versuch von Milla. Mit Erfolg: Martin blockte den Ball ab. Wenig später lenkte der 24-Jährige dann einen Kopfball von Milla mit einem erstklassigen Reflex über die Latte.
Dabei war die Partie für den spanischen Schlussmann durchaus mit einer gewissen Bisanz versehen. Nach seinem umstrittenen Sommer-Transfer zum Stadtrivalen hatten die Espanyol-Anhänger Garcia im RCDE Stadium mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen. Bei jedem seiner Ballkontakte ertönten weitere Pfiffe, zudem wurden einige Geldscheine mit seinem Konterfei und der Aufschrift "Judas" auf den Platz geworfen.
Neun Jahre hatte der 24-Jährige in der Jugend des Underdogs aus Barcelona verbracht, ehe er vor der laufenden Saison zum verhassten Stadtrivalen weiterzog. Dank einer Ausstiegsklausel bekam Barcelona Garcia für die vergleichsweise günstige Ablösesumme von 25 Millionen Euro, gleichwohl hatte dieser gerade einmal anderthalb Saisons als Stammkeeper bei Espanyol im Tor gestanden. Dort zeigte der Spanier zwar durchweg gute Leistungen, blieb dem internationalen Publikum allerdings weitestgehend unbekannt.
Dementsprechend groß war die Verwunderung, als die Verantwortlichen der Katalanen im Zuge des Transfers verkündeten, mit Garcia als sofortiger Nummer eins zu planen. Weder der verletzte Marc-Andre ter Stegen noch Vorjahres-Stammkraft Wojciech Szczesny bekamen die Möglichkeit eingeräumt, um den Platz zwischen den Pfosten zu kämpfen. Beim deutschen Nationaltorhüter zog die Entscheidung schließlich eine wochenlange Schlammschlacht nach sich, auf deren Höhepunkt ter Stegen gar die Kapitänsbinde entzogen wurde.
- Getty
Joan Garcia ist statistisch aktuell der beste Torwart der Welt
Mittlerweile ist bei Barcelona aber Ruhe eingekehrt. Ter Stegen hat sich ohne größere Zwischenrufe mit seiner Rolle als Ersatzmann abgefunden - aufgrund seiner andernfalls äußerst schlechten Chancen auf eine WM-Teilnahme wird der 33-Jährige die Saison wohl ohnehin nicht im Trikot der Katalanen beenden. Die leise Hoffnung des Deutschen, nach seiner Verletzung mit guten Trainingsleistungen vielleicht doch noch einen Fuß in die Tür zu bekommen und eine Wende einzuleiten, sollte sich nicht erfüllen - auch weil Garcia Flick keinerlei Gründe gab, etwas an der vorherrschenden Situation im Barca-Kasten zu ändern.
Mit seit dem Saisonstart durchweg starken Auftritten sorgte der 24-jährige Spanier dafür, dass eine erneute Torhüter-Debatte gar nicht erst entflammen konnte. Nicht nur in LaLiga führt Garcia die Statistiken in allen relevanten Bereichen an, auch im internationalen Vergleich gibt es keinen einzigen Top-Torhüter, der ihm zahlentechnisch derzeit das Wasser reichen kann.
78,6 Prozent aller Schüsse, die auf sein Tor kamen, konnte Garcia erfolgreich abwehren - damit liegt er ein gutes Stück vor Bundesliga-Spitzenreiter Gregor Kobel (BVB), der nur auf knapp 75 Prozent gehaltene Bälle kommt. Auch bei den verhinderten Toren im Verhältnis zu den Expected Goals hat der Spanier mit einem Wert von 5,27 deutlich die Nase vorne. Milans Schlussmann Mike Maignan ist mit 4,53 verhinderten Toren noch in Schlagdistanz, ManCity-Keeper Gianluigi Donnarumma (3,40) und Kobel (3,09) folgen dann schon mit deutlichem Abstand.
Neben starken Zahlen auf der Linie weiß Garcia darüber hinaus auch im Spiel mit dem Ball - ausgerechnet einer der großen Stärken ter Stegens - zu überzeugen. Beeindruckende 89,1 Prozent seiner Pässe bekommt der 24-Jährige an den Mann, auch seine 52,1 Prozent Erfolgsquote bei langen Bällen sind Nonplusultra. Zum Vergleich: Manuel Neuer kommt beim FC Bayern auf "nur" 80,8 Prozent Passquote (50,6 Prozent bei langen Bällen).
In vielen Fällen entscheidet sich Garcia bewusst, ein wenig mehr Risiko mit dem Ball einzugehen, um seiner Mannschaft im Spielaufbau unter die Arme zu greifen - auch wenn das nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Beim 3:1-Sieg gegen Real Oviedo im vergangenen September verschätzte sich der Barca-Keeper etwa beim Herauslaufen und ermöglichte dem Gegenspieler dadurch einen Schuss aufs freie Tor. Weitere Patzer sucht man beim 24-Jährigen allerdings vergeblich, auch in dieser Statistik gehört er zu den Besten Europas.
Joan Garcia beim FC Barcelona: Statistiken im internationalen Vergleich
*Daten von Fotmob
Schüsse aufs Tor Gehaltene Bälle Gehaltene Bälle in Prozent Gegnerische Tore xG-Wert bei Schüssen aufs Tor Gegnerische Tore verhindert Erfolgreiche Pässe in Prozent Erfolgreiche lange Bälle in Prozent Joan Garcia (FC Barcelona) 42 33 78,6 Prozent 9 14,63 5,27 89,1 Prozent 52,1 Prozent Gregor Kobel (BVB) 50 37 75,5 Prozent 12 15,29 3,09 70,6 Prozent 34,2 Prozent Manuel Neuer (FC Bayern) 25 14 56,0 Prozent 11 8,15 -2,72 80,8 Prozent 50,6 Prozent David Raya (FC Arsenal) 47 32 69,6 Prozent 14 12,54 -1,15 66,7 Prozent 34,5 Prozent Gianluigi Donnarumma (ManCity) 49 36 72,0 Prozent 14 17,32 3,40 78,7 Prozent 42,8 Prozent Thibaut Courtois (Real Madrid) 63 45 72,6 Prozent 17 17,90 0,13 78,8 Prozent 39,1 Prozent Mike Maignan (AC Milan) 51 40 75,5 Prozent 13 17,14 4,53 74,5 Prozent 40,1 Prozent
- Getty
Joan Garcia bei Barcelona: "Ein Meisterstück" zum "lächerlichen Preis"
Flick kann man zu seiner vor wenigen Monaten noch umstrittenen und heiß diskutierten Entscheidung mittlerweile nur beglückwünschen. Völlig zurecht schob der ehemalige Bundestrainer einer Rückkehr von Publikumsliebling und Kapitän ter Stegen als Nummer eins einen Riegel vor und stellte sich von Anfang an unumstößlich hinter Garcia. Dieser zahlt das nun mit Leistung zurück - und mit gerade einmal 24 Jahren ist er noch lange nicht am Ende seines Entwicklungsweges angekommen.
Als "Geburtsstunde eines Idols" bezeichnete die spanische Zeitung AS den jüngsten Derby-Auftritt des Barca-Keepers, den die Fans schleunigst in den "Heiligenkalender" aufnehmen sollten. Die Marca schrieb: "Mit 24 Jahren und einer vielversprechenden Zukunft vor sich, scheint sich Barcelona mitten in der Wirtschaftskrise des Vereins für viele Jahre einen Torwart zu einem lächerlichen Preis gesichert zu haben. Ein Meisterstück."