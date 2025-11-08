"Ein massiver Fehler, der sein Image beschädigen wird": Real Madrids Kylian Mbappe legt sich mit französischem Rapper an

In einem Vers seines Liedes "La petite voix" (deutsch: "Die kleine Stimme") rappt Orelsan: "Du wirst Deine Stadt vernichten wie die Mbappes." Der 43-Jährige ist Fan von SM Caen, wuchs in der Region auf und zog einst für ein Studium in die gut 100.000 Einwohner zählende Stadt in der Normandie.

Mbappe reagierte via X auf Orelsans Liedzeile, indem er sich wehrte und andeutete, dass der Rapper unter fragwürdigen Umständen ebenfalls bei Caen einsteigen wollte: "Du bist herzlich eingeladen, die Stadt, die du so liebst, zu 'retten'", schrieb der 26-jährige Real-Star und fügte an: "P.S.: Der Typ hat uns angefleht, ihn mit einem Prozent mit einsteigen zu lassen - aber ohne etwas dafür zu bezahlen, weil er keinen Cent hat. Aber er will eben das schöne Image des kleinen Mannes aus der Normandie haben."