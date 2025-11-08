Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappe hat sich auf Xmit dem bekannten französischen Rapper Orelsan angelegt. Hintergrund ist ein aktueller Song Orelsans, in dem er sich kritisch zum Engagement von Mbappe und dessen Familie beim französischen Drittligisten SM Caen äußert.
"Ein massiver Fehler, der sein Image beschädigen wird": Real Madrids Kylian Mbappe legt sich mit französischem Rapper an
Kylian Mbappe reagierte auf Textzeile von Orelsan
In einem Vers seines Liedes "La petite voix" (deutsch: "Die kleine Stimme") rappt Orelsan: "Du wirst Deine Stadt vernichten wie die Mbappes." Der 43-Jährige ist Fan von SM Caen, wuchs in der Region auf und zog einst für ein Studium in die gut 100.000 Einwohner zählende Stadt in der Normandie.
Mbappe reagierte via X auf Orelsans Liedzeile, indem er sich wehrte und andeutete, dass der Rapper unter fragwürdigen Umständen ebenfalls bei Caen einsteigen wollte: "Du bist herzlich eingeladen, die Stadt, die du so liebst, zu 'retten'", schrieb der 26-jährige Real-Star und fügte an: "P.S.: Der Typ hat uns angefleht, ihn mit einem Prozent mit einsteigen zu lassen - aber ohne etwas dafür zu bezahlen, weil er keinen Cent hat. Aber er will eben das schöne Image des kleinen Mannes aus der Normandie haben."
- (C)Getty images
Kylian Mbappe stieg im Sommer 2024 bei SM Caen ein
Mbappe und seine Familie hatten den damaligen Zweitligisten Caen im Sommer 2024 mit ihrer Firma Interconnected Ventures übernommen und 80 Prozent der Anteile am Verein erworben. Der neue, berühmte Investor - übrigens wäre Mbappe als 13-Jähriger einst beinahe zu SM Caen gewechselt - sorgte zunächst für Euphorie bei den Fans, die jedoch rasch abnahm und mittlerweile sehr viel Skepsis gewichen ist.
Das liegt allen voran an der sportlichen Talfahrt, die nach dem Einstieg der Mbappes einsetzte. Fanproteste und die höchst kritisch beäugte Entlassung von Trainer und Vereinsikone Nicolas Seube pflasterten vergangene Saison den bitteren Weg bis zum Abstieg aus der Ligue 2. Und der angepeilte Wiederaufstieg ist angesichts dessen, dass man in Liga 3 derzeit nur auf Platz 10 steht, aktuell nicht sehr wahrscheinlich.
- AFP
Streit mit Rapper Orelsan: Kylian Mbappe darf nicht auf Unterstützung der Caen-Fans hoffen
Auch im Streit mit Orelsan hat Mbappe derzeit offenkundig nicht die Unterstützung des Klubumfelds. So schimpfte etwa ein Caen-Fan, der in der Sendung "Rothen s'enflamme" bei RMC Sport zugeschaltet wurde, zu der Causa: "Wir sind schockiert, so wie alle. Das ist traurig. Orelsan ist eine große Persönlichkeit in Caen. Kylian Mbappe hat einen massiven Fehler begangen, der sein Image beschädigen wird. Wenn er denkt, dass er die Caen-Fans gegen Orelsan aufbringen kann, wird er eine sehr harte Zeit haben. Orelsan ist ein Idol, dieser Song ist einfach nur eine Parodie. Eine oberflächliche Reaktion ist riskant."
Auch Brahim Thiam, ehemaliger Abwehrspieler von Caen und auch schon rund um die Entlassung von Trainer Seube Ende vergangenen Jahres Mbappe-Gegner, stimmte in die Kritik mit ein. "Der Vers stammt aus einem Orelsan-Song, in dem es um dessen bösen Zwilling geht. Eine kleine Stimme, die alles und jeden kritisiert, sogar seine Familie, Freunde und seine Frau. Das ist doch keine persönliche Sache", schrieb Thiam auf X. "Es ist eine Schande, den Klub durch solch einen Post in die Schlagzeilen zu bringen."
- AFP
Kylian Mbappe: Seine Bilanz in Spielen gegen SM Caen
Spiele gegen Caen mit der AS Monaco:
- Spiele: 4
- Siege: 2
- Unentschieden: 2
- Niederlagen: 0
- Tore: 2
Spiele gegen Caen mit PSG:
- Spiele: 4
- Siege: 4
- Unentschieden: 0
- Niederlagen: 0
- Tore: 5