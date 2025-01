Während der BVB von einer Krankheitswelle heimgesucht wird, muss Florian Wirtz wegen eines "kleinen Problems" am Vormittag zunächst draußen bleiben.

Borussia Dortmund geht mit großer Personalnot in die Bundesliga-Fortsetzung gegen Meister Bayer Leverkusen am Abend. Trainer Nuri Sahin muss wie befürchtet auf die erkrankten Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini und Alexander Meyer verzichten. Pascal Groß ist gesperrt, Niklas Süle verletzt. Marcel Sabitzer sitzt auf der Bank.

U23-Spieler Yannik Lührs gibt in der Innenverteidigung dadurch sein Startelf-Debüt, wahrscheinlich neben Rechtsverteidiger Julian Ryerson. Außen verteidigen Yan Couto (rechts) und U17-Weltmeister Almugera Kabar (links), alle anderen Optionen sind nicht verfügbar.