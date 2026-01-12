Ein halbes Jahr vor der WM 2026! Besiktas bietet angeblich für einen deutschen Nationalspieler, der zuletzt in Vergessenheit geriet

Abgesehen von zwei Sperren absolvierte er seit dem vierten Spieltag alle Ligue-1-Partien für den Tabellenneunten. Auch in der Champions League ist Kehrer unter dem neuen Trainer Sebastien Pocognoli gesetzt.

Der Innenverteidiger, der aus der Jugend des FC Schalke stammt und in der Ligue 1 bereits für PSG spielte, kam 2024 nach Monaco. Die Monegassen holten ihn damals für elf Millionen Euro Ablöse von West Ham United.

Kehrer macht sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Er absolvierte seit seinem Debüt 2018 28 A-Länderspiele für Deutschland. Zuletzt durfte er im Sommer 2025 beim Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich ran. Bei den drei Länderspielpausen im Herbst stand Kehrer jeweils nicht im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Besiktas belegt derweil in der Süper Lig nur den fünften Platz und will sich verstärken. Die Mannschaft von Coach Sergen Yalcin kassierte in 17 Spielen bereits 22 Gegentreffer, die meisten aller Vereine in der oberen Tabellenhälfte. Deshalb gilt die Defensive auch als Mannschaftsteil, in dem nachgelegt werden soll.