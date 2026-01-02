Eric Dier spielte zwar nur eineinhalb Jahre für den FC Bayern, hinterließ aber dennoch ordentlich Eindruck. Joshua Kimmich nannte ihn im Herbst 2024 ungefragt "einen der besten Mitspieler, die ich je hatte". Dier war damals zwar Dauerreservist, beeindruckte Kimmich aber mit tadelloser Einstellung. "So ein Mindset bringt uns als Gruppe voran. Wenn du ihn heute Nacht anrufst und sagst, er soll um 6 Uhr zum Training kommen, dann ist er da und gibt 100 Prozent."
Auf die Heldentat gegen Manchester City folgte die Leidenszeit: Ex-Profi des FC Bayern fällt seit Wochen aus
Der Lohn: Weil Dayot Upamecano und Min-Jae Kim mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten, war Dier in der Rückrunde plötzlich gesetzt und feierte letztlich mit dem Gewinn der Bundesliga den ersten Titel seiner Karriere. So wie der 31-jährige Engländer trainierte, so feierte er dann auch. Bei den Festivitäten im Münchner Edelrestaurant Käfer und auf Ibiza war er stets höchst engagiert dabei.
Die Münchner hätten seinen auslaufenden Vertrag im Sommer gerne verlängert, boten ihm aber nur ein Jahr mit Option auf ein weiteres. "Wir konnten uns einfach nicht auf eine für alle Seiten akzeptable Vereinbarung einigen", erklärte Dier. "Aber die Trennung verlief sehr freundschaftlich und respektvoll." Was er in Monaco di Baviera nicht bekam, bekam er in Monaco: zwei Jahre fix - dazu mehr Geld und bessere Aussichten auf Spielpraxis. Der FC Bayern verpflichtete mit Jonathan Tah derweil einen neuen Innenverteidiger.
- Getty Images Sport
Eric Diers Heldentat gegen Manchester City
Dier wurde in Monaco als erfahrener Führungsspieler vorgestellt. "Diese Verantwortung gefällt mir", sagte er. Trainer Adi Hütter machte ihn umgehend zum Stammspieler. Gleich bei seinem Debüt in der Ligue 1 erzielte Dier einen Treffer, zweimal trug er sogar die Kapitänsbinde.
Seine bis dato größten Auftritt legte er am 1. Oktober in der Champions League gegen Manchester City hin. Beim Stand von 1:2 holte Dier kurz vor Schluss einen Elfmeter heraus und verwandelte ihn kurzerhand selbst. Ohne vorherige Erfahrungen vom Punkt, dafür aber mit vielen Trainingseindrücken vom besten Lehrmeister in dieser Disziplin: Harry Kane. "Ich habe ihm sehr lange zugeschaut und ein paar Dinge gelernt, die ich hierher gebracht habe", erklärte Dier anschließend und widmeten das Elfmetertor kurzerhand "meinem Freund Harry".
Eric Dier wartet seit Anfang Oktober auf einen Einsatz
Auf diese umjubelte Heldentat folgte die Leidenszeit. Am Wochenende darauf absolvierte Dier noch ein Ligaspiel, dann erwischte es ihn am Oberschenkel. "Ich werde stärker zurückkommen", betonte er. Im November stand er zwar wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz, dann zwickte die Wade. Seit mittlerweile zwei Monaten absolvierte Dier keine einzige Sekunde. Monaco, zwischenzeitlich sogar Tabellenführer, stürzte derweil auf Platz neun ab, Hütter wurde entlassen.
Für Dier ist die aktuelle Leidenszeit übrigens höchst ungewohnt. Beim FC Bayern hatte er in eineinhalb Jahren lediglich drei Spiele verpasst und auch bei seinen vorherigen Klubs selten lange gefehlt. Dier stammt aus der Jugend von Sporting Lissabon, von 2014 bis 2024 spielte er für Tottenham Hotspur, ehe ihn Thomas Tuchel zum FC Bayern lotste.
Verbindungen nach München pflegt Dier bis heute. "Bayern wird für mich immer ein ganz besonderer Ort sein", sagte er neulich in einem Interview mit der Klub-Website des FC Bayern. "Ich spreche auch noch mit Freunden dort und mit vielen Mitarbeitern. Ich hoffe, dass ich bald wieder in München sein werde, um ein Spiel zu sehen oder die Säbener Straße zu besuchen."
Eric Dier: Seine Karrierestationen
- 2012 bis 2014: Sporting Lissabon (32 Spiele)
- 2014 bis 2024: Tottenham Hotspur (365 Spiele)
- 2024 bis 2025: FC Bayern (48 Spiele)
- seit 2025: AS Monaco (8 Spiele)