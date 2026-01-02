Auf die Heldentat gegen Manchester City folgte die Leidenszeit: Ex-Profi des FC Bayern fällt seit Wochen aus

Auf diese umjubelte Heldentat folgte die Leidenszeit. Am Wochenende darauf absolvierte Dier noch ein Ligaspiel, dann erwischte es ihn am Oberschenkel. "Ich werde stärker zurückkommen", betonte er. Im November stand er zwar wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz, dann zwickte die Wade. Seit mittlerweile zwei Monaten absolvierte Dier keine einzige Sekunde. Monaco, zwischenzeitlich sogar Tabellenführer, stürzte derweil auf Platz neun ab, Hütter wurde entlassen.

Für Dier ist die aktuelle Leidenszeit übrigens höchst ungewohnt. Beim FC Bayern hatte er in eineinhalb Jahren lediglich drei Spiele verpasst und auch bei seinen vorherigen Klubs selten lange gefehlt. Dier stammt aus der Jugend von Sporting Lissabon, von 2014 bis 2024 spielte er für Tottenham Hotspur, ehe ihn Thomas Tuchel zum FC Bayern lotste.

Verbindungen nach München pflegt Dier bis heute. "Bayern wird für mich immer ein ganz besonderer Ort sein", sagte er neulich in einem Interview mit der Klub-Website des FC Bayern. "Ich spreche auch noch mit Freunden dort und mit vielen Mitarbeitern. Ich hoffe, dass ich bald wieder in München sein werde, um ein Spiel zu sehen oder die Säbener Straße zu besuchen."