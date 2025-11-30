Borussia Dortmund scheint sich nach einem weiteren Rechtsverteidiger umzuschauen. Ein Talent aus der Schweiz ist angeblich in das Blickfeld des BVB geraten.
"Ein großzügiges Angebot" wäre vonnöten: BVB hat offenbar Auge auf Rechtsverteidiger-Talent geworfen
BVB an Loun Srdanovic interessiert?
Informationen der Genfer Zeitung Tribune de Geneve zufolge ist der BVB an Loun Srdanovic interessiert. Auch Olympique Lyon und der OSC Lille sollen ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben, der bei Servette FC noch bis 2027 unter Vertrag steht.
Gerard Bonneau, sportlicher Leiter des Schweizer Erstligisten, sagte über die Zukunft des Talents: "Wir haben keinerlei Absicht, ihn gehen zu lassen oder zu verkaufen. Sollte wirklich ein großzügiges Angebot vorliegen, würden wir es uns natürlich ansehen. Aber nicht unbedingt während der Wintertransferperiode."
Srdanovic wurde von Fans zum MVP des Monats gewählt
Srdanovic ist fünfmaliger Schweizer U19-Nationalspieler und spielt seit der Jugend in Genf. Für die Profis feierte er sein Debüt im August 2024. Seitdem kommt er auf 14 Pflichtspiele für den Traditionsverein. In diesen gelang ihm eine Torvorlage.
Zudem sah er vier Gelbe Karten und kam insgesamt 607 Spielminuten zum Einsatz. Sechsmal stand Srdanovic bislang in der Startelf. Im August wurde er von Fans zum MVP des Monats gewählt.
Zuletzt plagten Srdanovic jedoch Muskelprobleme, weshalb er noch nicht in der Lage war, mehrere Spiele am Stück für Servette zu absolvieren.
- Getty Images Sport
Srdanovic hätte beim BVB reichlich Konkurrenz
Würde er nach Dortmund wechseln, fände Srdanovic reichlich Konkurrenz vor. Julian Ryerson und Yan Couto sind beim BVB die angestammten Rechtsverteidiger. Allerdings überzeugen beide nicht vollständig auf höchstem Niveau. Besonders Couto, der für 25 Millionen Euro von Manchester City kam und ein verheerendes erstes Jahr in Dortmund spielte, mangelt es an Konstanz.
Zudem kann Trainer Niko Kovac auch Kapitän Emre Can, Niklas Süle oder gar Pascal Groß rechts hinten aufstellen. Alle drei besitzen beim BVB jedoch eine unklare Zukunft, die Verträge des Trios laufen zum Ende der aktuellen Saison aus. Die Chancen sind dem Vernehmen nach groß, dass Süle und der mittlerweile zum Ersatzspieler degradierte Groß den Verein verlassen werden.
Loun Srdanovic: Statistiken für Servette
- Pflichtspiele: 14
- Tore: 0
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: 4
- Einsatzminuten: 607