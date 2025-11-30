"Ein großzügiges Angebot" wäre vonnöten: BVB hat offenbar Auge auf Rechtsverteidiger-Talent geworfen

Informationen der Genfer Zeitung Tribune de Geneve zufolge ist der BVB an Loun Srdanovic interessiert. Auch Olympique Lyon und der OSC Lille sollen ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben, der bei Servette FC noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Gerard Bonneau, sportlicher Leiter des Schweizer Erstligisten, sagte über die Zukunft des Talents: "Wir haben keinerlei Absicht, ihn gehen zu lassen oder zu verkaufen. Sollte wirklich ein großzügiges Angebot vorliegen, würden wir es uns natürlich ansehen. Aber nicht unbedingt während der Wintertransferperiode."