Kein neuer Vertrag im Sommer? Trennung zwischen BVB und Niklas Süle angeblich bereits "beschlossen"

Nachdem er in der zurückliegenden Rückrunde unter Kovac noch Stammspieler war und wesentlichen Anteil daran hatte, dass sich der BVB noch für die Champions League qualifizierte, ließen seine jüngsten Auftritte zu wünschen übrig.

In dieser Saison brachte es Süle - auch aufgrund von längerfristigen Verletzungsunterbrechungen - auf gerade einmal 190 Pflichtspielminuten. Neben seinem Einsatz bei den Bayern stand er auch über 70 Minuten in der Champions League gegen Athletic Bilbao (4:1) sowie unter der Woche im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (4:2 i.E.) auf dem Rasen.

In der Hierarchie der Dortmunder Defensive ist der Innenverteidiger hinter Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini und Sommer-Neuzugang Aaron Anselmino mittlerweile auf den fünften Platz abgerutscht.