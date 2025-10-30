Niklas Süle hat beim BVB offenbar kaum noch Chancen auf eine Weiterbeschäftigung über das Saisonende hinaus.
Kein neuer Vertrag im Sommer? Trennung zwischen BVB und Niklas Süle angeblich bereits "beschlossen"
WAS IST PASSIERT?
Wie die Ruhr Nachrichten schreiben, ist eine Vertragsverlängerung des Innenverteidigers in Dortmund so gut wie ausgeschlossen. Am wahrscheinlichsten ist daher ein Abgang in der kommenden Sommer-Transferperiode, dem Bericht zufolge sei es intern gar "beschlossen", dass man Süle kein neues Arbeitspapier anbieten werde.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Allen voran ist das hohe Gehalt des 30-Jährigen ein Dorn im Auge der Dortmunder Verantwortlichen - rund 14 Millionen Euro Salär kassiert Süle pro Jahr bei den Schwarzgelben.
Darüber hinaus spielen aber auch sportliche Gründe eine Rolle. Die Bild schrieb zuletzt, dass die BVB-Bosse "sehr überrascht" von der schwachen Leistung Süles im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (1:2) gewesen seien. Dort hatte der Ex-Nationalspieler mit Luis Diaz und Nicolas Jackson immer wieder erhebliche Probleme und wurde von Trainer Niko Kovac daher bereits zur Halbzeit ausgewechselt.
WUSSTEST DU?
Nachdem er in der zurückliegenden Rückrunde unter Kovac noch Stammspieler war und wesentlichen Anteil daran hatte, dass sich der BVB noch für die Champions League qualifizierte, ließen seine jüngsten Auftritte zu wünschen übrig.
In dieser Saison brachte es Süle - auch aufgrund von längerfristigen Verletzungsunterbrechungen - auf gerade einmal 190 Pflichtspielminuten. Neben seinem Einsatz bei den Bayern stand er auch über 70 Minuten in der Champions League gegen Athletic Bilbao (4:1) sowie unter der Woche im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (4:2 i.E.) auf dem Rasen.
In der Hierarchie der Dortmunder Defensive ist der Innenverteidiger hinter Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini und Sommer-Neuzugang Aaron Anselmino mittlerweile auf den fünften Platz abgerutscht.