"Ein Gemälde": Leihgabe des FC Bayern München erzielt "atemberaubendes" Traumtor

Für Tottenham Hotspur hat Joao Palhinha ein weiteres Mal als Vollstrecker geglänzt. Die Leihgabe des FC Bayern München erzielte ein Traumtor.

Joao Palhinha hat in der Premier League per Traumtor für Tottenham Hotspur getroffen. Dennoch kassierte die Mannschaft der Leihgabe des FC Bayern München eine bittere Niederlage.

Der Portugiese hatte mit einem Fallrückzieher den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 besorgt, doch das letzte Wort hatte AFC Bournemouth. Antoine Semenyo, der vor einem Wechsel zu Manchester City steht, erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand.

  • Joao Palhinha schießt Fallrückziehertor

    Zuvor war Palhinhas Kunststück aber Gesprächsthema. Nach einer Ecke beförderte der eigentlich auf die Defensive spezialisierte Mittelfeldspieler den Ball mit dem Rücken zum Tor an die Unterkante der Latte - und von dort aus ins Netz.

    "Schöner geht's nicht. Wahnsinn. Atemberaubend. Ein Gemälde. Ein Stück Kunst. Traumhaft", schwärmte Sky-Kommentator Marcel Meinert und betonte: "Definitiv einer der schönsten Treffer seiner Karriere." Die BBC ging sogar noch einen Schritt weiter und adelte den Treffer zum Anwärter auf das Tor der Saison. 

    In Mathys Tel hatte ein weiterer Spieler mit Bayern-Vergangenheit für die Spurs getroffen. Mit seinem ersten Tor seit rund zwei Monaten brachte er den Klub aus London früh in Führung (5.), ehe Evanilson (22.) und Eli Kroupi die Partie drehten.

    Joao Palhinha: Dauerhafter Abschied vom FC Bayern?

    Während Tel nach einer halbjährigen Leihe bereits im Sommer für kolportierte 35 Millionen Euro Ablöse fest zu Tottenham gewechselt war, könnte es ihm Palhinha nach der laufenden Spielzeit gleichtun. Die Spurs besitzen dem Vernehmen nach eine Kaufoption über 30 Millionen Euro für den 30-Jährigen.

    Nach Informationen von talkSPORT sieht es allerdings nicht danach aus, dass die Spurs die gehandelte Summe auf den Tisch legen werden. Dabei hatte es in den vergangenen Wochen genau danach ausgesehen. Ein etwaiges Umdenken käme aber auch aus einem anderen Grund durchaus überraschend.

  • Palhinha kam mit einem Jahr Verspätung zum FC Bayern

    Palhinha ist unter Trainer Thomas Frank unangefochtener Stammspieler und glänzt dort als Holding Six - in der Rolle, die einst Thomas Tuchel für ihn in München vorgesehen hatte. Nachdem ihn der FC Fulham im Sommer 2023 allerdings nicht freigegeben hatte, war erst mit einem Jahr Verspätung zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Das Problem: Zum Zeitpunkt seines Wechsels war Tuchel schon gar nicht mehr FCB-Coach, stattdessen traf er auf Vincent Kompany. Beim Belgier war er hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und letztlich auch Leon Goretzka aber nur vierte Wahl im defensiven Mittelfeld. 

    Für die Spurs kam er in nun rund sechs Monaten bereits 29-mal zum Einsatz - und damit häufiger als in einer ganzen Saison für die Bayern. Palhinha glänzt neben seiner Haupttätigkeit als Abräumer auch als Vollstrecker vor dem Tor. Schon vor seinem Traumtor gegen Bournemouth tauchte sein Name viermal auf der Anzeigetafel auf. Drei weitere Treffer bereitete er außerdem vor. 

    Die Spurs müssen durch die Pleite in der Tabelle derweil den Blick nach unten wenden. Nur zu Platz 14 reicht es aktuell, die begehrten Champions-League-Plätze sind nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien schon etwas außer Reichweite. Auf Platz vier (FC Liverpool) beträgt der Rückstand sieben Zähler. Schon in der Vorsaison hatte Tottenham in der Liga enttäuscht, sicherte sich den Platz in der Königsklasse aber mit dem Gewinn der Europa League. 

  • Die Leistungsdaten von Joao Palhinha bei Tottenham Hotspur und FC Bayern München

    • Tottenham Hotspur: 29 Spiele, 5 Tore, 3 Assists, 1.824 Einsatzminuten
    • FC Bayern München: 25 Spiele, 0 Tore, 0 Assists, 1.000 Einsatzminuten
