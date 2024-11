Auf der Trainerbank des MLS-Klubs nimmt ein Spieler Platz, der Lionel Messi aus gemeinsamen Jahren bestens kennt.

Superstar Lionel Messi bekommt bei Inter Miami einen langjährigen Mitspieler als neuen Trainer. Sein Landsmann Javier Mascherano tritt beim Klub in der US-Profiliga MLS wie erwartet die Nachfolge des zurückgetretenen Gerardo Martino an. Die Fußball-Franchise des Mitbesitzers David Beckham gab am Dienstag die Verpflichtung bekannt. Der 40-Jährige hatte zuletzt die argentinische U20 trainiert.