Ein europäisches Schwergewicht mischt wohl mit! Der FC Bayern München bekommt bei wechselwilligem PSG-Talent Konkurrenz

Informationen der spanischen Zeitung Sport zufolge ist auch der FC Barcelona an einer Verpflichtung Mbembas interessiert. Der Vertrag des 13-maligen französischen U17-Nationalspielers, der als Links- oder Innenverteidiger spielen kann, läuft in Paris zum Saisonende aus. Trotz aller Bemühungen von PSG, eine Verlängerung zu erreichen, ist dies bisher noch nicht gelungen. Laut L'Equipe habe Mbemba nicht vor, bei PSG einen Profivertrag zu unterschreiben.

Barcelona hat seine zweite Mannschaft schon zuletzt verstärkt. Während der Wintertransferperiode wurden der 18-jährige Hamza Abdelkarim von Al Ahli aus Ägypten ausgeliehen und Juwensley Onstein aus der Jugend des KRC Genk verpflichtet. Mbemba könnte der nächste sein - laut des Berichts bereiten die Katalanen einen Transfer des Teenagers vor.