Nachdem es zuletzt in L'Equipe hieß, der FC Bayern München sei in der Pole Position im Poker um Emmanuel Mbemba von Paris Saint-Germain, suggeriert nun ein neuer Bericht, dass der deutsche Rekordmeister nicht der einzige Verein ist, der sich mit dem 17-Jährigen beschäftigt.
Ein europäisches Schwergewicht mischt wohl mit! Der FC Bayern München bekommt bei wechselwilligem PSG-Talent Konkurrenz
Informationen der spanischen Zeitung Sport zufolge ist auch der FC Barcelona an einer Verpflichtung Mbembas interessiert. Der Vertrag des 13-maligen französischen U17-Nationalspielers, der als Links- oder Innenverteidiger spielen kann, läuft in Paris zum Saisonende aus. Trotz aller Bemühungen von PSG, eine Verlängerung zu erreichen, ist dies bisher noch nicht gelungen. Laut L'Equipe habe Mbemba nicht vor, bei PSG einen Profivertrag zu unterschreiben.
Barcelona hat seine zweite Mannschaft schon zuletzt verstärkt. Während der Wintertransferperiode wurden der 18-jährige Hamza Abdelkarim von Al Ahli aus Ägypten ausgeliehen und Juwensley Onstein aus der Jugend des KRC Genk verpflichtet. Mbemba könnte der nächste sein - laut des Berichts bereiten die Katalanen einen Transfer des Teenagers vor.
FC Bayern und Leverkusen wohl an Abwehrjuwel von PSG dran
Zuvor hieß es, neben dem FC Bayern habe auch Bayer Leverkusen ein Auge auf Mbemba geworfen. Aktuell sehe es aber so aus, als erhalte der deutsche Rekordmeister den Zuschlag.
Mbemba wechselte 2023 in die PSG-Akademie und wurde in der vergangenen Saison mit der U19 des Hauptstadt-Klubs A-Junioren-Meister. Mit der französischen U17-Nationalmannschaft wurde er 2025 Vize-Europameister. Bis dato kam er für die U19 von PSG 33-mal zum Einsatz (1 Tor, 2 Vorlagen).
Sollte es Mbemba tatsächlich nach der Saison zu einem Bundesligisten ziehen, so würde er eine für die Pariser traurige Tradition fortsetzen. So schafften beispielsweise mit Kingsley Coman, Moussa Diaby, Dan-Axel Zagadou, Christopher Nkunku oder Jean-Kevin Augustin bereits mehrere PSG-Jugendspieler in der Bundesliga den Durchbruch.
Nach Fernandez-Deal: Schlägt Barca bei Mbemba zurück?
Erst zuletzt war es zwischen Paris und Barcelona zu einem Transfer-Ärgernis gekommen - zumindest für die Spanier. PSG hatte die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Dro Fernandez bekannt gegeben. Der 18-Jährige, der im vergangenen Sommer von Barcas Cheftrainer Hansi Flick in die erste Mannschaft befördert worden war, bat zu Beginn der Wintertransferperiode um seine Freigabe und begründete dies mit mangelnder Spielzeit.
Dros Entscheidung zu gehen, die Barcelona aufgrund seiner Ausstiegsklausel von nur sechs Millionen Euro nicht verhindern konnte, sorgte bei Barca für viel Ärger und Frustration. Flick machte dies ebenso wie Sportdirektor Deco öffentlich deutlich.
Emmanuel Mbemba: Statistiken bei PSG
- Paris Saint-Germain U19: 33 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen, 9 Gelbe Karten