Ein echter Klassiker! Deutschlands Gegner im Viertelfinale der Nations League steht fest

Seit Freitagmittag ist klar, gegen wen die Nagelsmann-Elf im kommenden Frühjahr antritt: Es kommt zum Duell mit Italien.

Klassiker für Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co: Deutschland trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz. Die erstmals ausgetragene Runde der letzten Acht findet am 20. und 23. März statt, im Format Hin- und Rückspiel. Als Gruppensieger muss die DFB-Elf zunächst in Italien antreten und hat im entscheidenden Duell dann das Heimrecht.

Die Squadra Azzurra holte 2021 den EM-Titel und wurde 2023 Dritter der Nations League, zuletzt enttäuschte das Team aber mit dem Aus im Achtelfinale der EM in Deutschland. Mit Italien erwischte die DFB-Elf den wohl schwierigsten möglichen Gegner - daneben waren noch Dänemark oder Kroatien möglich. Sollte Deutschland ins Halbfinale einziehen, bekommt es die Mannschaft mit Portugal oder Dänemark zu tun.