2012 wechselte Eden Hazard zu Chelsea. Dazu hätte es eigentlich gar nicht kommen sollen.

Eden Hazard hat im Podcast The Obi One bei seinem ehemaligen Mitspieler beim FC Chelsea John-Obi Mikel zugegeben, dass die Blues vor seinem Wechsel 2012 vom OSC Lille zu Beginn keine Option waren. Erst der Triumph der Londoner in der Champions League habe seine Meinung geändert.