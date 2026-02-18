Ein beispielloses Szenario steht droht! FC Bayern trifft offenbar drastische Transfermaßnahme

Schon im vergangenen Jahr hatte man in München bei Transfers auf die Bremse gedrückt. "In dem Moment, in dem wir gemerkt haben, dass unser Festgeldkonto immer kleiner wird, haben wir die Bremse reingehauen. Unsere Transferbilanz ist sehr ausgeglichen, zudem sind wir dabei, den Kader zu verkleinern. Hätten wir alle Spieler verpflichtet, über die wir gesprochen haben, hätten wir heute kein Festgeldkonto mehr und für die Finanzierung Kredite aufnehmen müssen. Genau das war für uns der entscheidende Impuls, Nein zu sagen", erklärte Hoeneß weiter.

Der FC Bayern ist dafür bekannt, im Vergleich zu anderen europäischen Topklubs wie dem FC Liverpool, dem FC Barcelona oder Real Madrid zurückhaltender auf dem Transfermarkt zu agieren - gelegentlich greift man jedoch ebenfalls tief in die Tasche.

So verpflichtete man im vergangenen Sommer Luis Diaz für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool und zahlte im Sommer davor unter anderem 53 Millionen Euro für Michael Olise von Crystal Palace. 2023 waren es sogar 95 Millionen Euro für Harry Kane, den man von Tottenham Hotspur holte.

Viele Gründe, den Kader zu verändern, gibt es ohnehin nicht: Der FC Bayern führt die Bundesliga weiterhin souverän an, steht im DFB-Pokal im Halbfinale und hat in der Champions League bereits einen Platz im Achtelfinale sicher.