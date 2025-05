Ein Balldieb, der Sergio Ramos liebt und Bayern Münchens vielversprechendste Lösung sein könnte: Was Dean Huijsen so besonders macht

Dean Huijsen ist in aller Munde, wenn es um die Innenverteidiger-Suche der Topklubs geht. Was macht den Youngster so interessant?

Es lief die 103. Minute im Rückspiel des Nations-League-Viertelfinals zwischen Spanien und der Niederlande. Von der Mittellinie spielte Dean Huijsen einen maßgeschneiderten, weil exakt getimten langen Ball: Genau richtig, dass er direkt hinter der niederländischen Abwehrreihe herunter fiel und genau richtig, dass Lamine Yamal ihn optimal in den Lauf mitnehmen konnte. Dass daraus dann der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 für Spanien entstand, war zwar natürlich der Extraklasse Yamals geschuldet - aber auch Huijsen hatte mit seinem traumhaften Pass einen großen Anteil an diesem Tor. Artikel wird unten fortgesetzt