FC BayernGetty
Tim Ursinus

Ein Abstiegskandidat war zuletzt vor dem FC Bayern München! FCB schreibt Bundesliga-Geschichte

Der FC Bayern München hat etwas geschafft, das es in der Bundesliga noch nie gab.

Seit der Gründung der Bundesliga im August 1963 ist das noch keiner anderen Mannschaft gelungen - bis jetzt! Der FC Bayern München hat sich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher eingetragen.

  • Heidenheim war zuletzt Spitzenreiter der Bundesliga

    Der deutsche Rekordmeister ist der erste Verein, der am Ende jedes Spieltags eines Kalenderjahres an der Tabellenspitze stand. Das Team von Trainer Vincent Kompany wurde 2025 also nie vom ersten Platz verdrängt.

    In der vergangenen Saison gab es nur einen Verein, der die Tabellenführung anstelle der Bayern innehatte. Dabei handelt es sich um den 1. FC Heidenheim, der nach dem 2. Spieltag von ganz oben grüßte. Am 14. September 2024 übernahmen die Münchner das Zepter - und gaben es seitdem nicht mehr her.

    • Werbung
  • Vincent KompanyGetty

    FC Bayern nur mit einer Niederlage in dieser Saison

    Dazu erzielten die Bayern 107 Tore im nun endenden Kalenderjahr. Jene Ausbeute reicht jedoch nicht für einen Rekord. Im Jahr 2021 kam der Branchenprimus sogar auf 116 Treffer. 

    Nach dem ebenfalls historisch guten Start in die neue Saison, der sogar europaweit Geschichte schrieb, überwintern die Bayern mit neun Punkten Vorsprung auf den BVB und sicherten sich nach dem 15. Spieltag somit die vorzeitige Herbstmeisterschaft. Der FCH rangiert hingegen auf Platz 17 - und dürfte bis zum Saisonende gegen den Abstieg spielen. 

    Nur gegen den FC Arsenal in der Champions League unterlag der FCB in der aktuellen Spielzeit, dazu gesellen sich zwei Remis gegen Mainz 05 (2:2) und Union Berlin (2:2) in der Bundesliga. Aus den restlichen Partien gingen die Bayern als Sieger hervor. 

  • FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB nach der Winterpause

    DatumUhrzeitBegegnung
    Sonntag, 11. Januar17.30 UhrFC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
    Mittwoch, 14. Januar20.30 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
    Samstag, 17. Januar18.30 UhrRB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
    Mittwoch, 21. Januar21 UhrFC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
    Samstag, 24 Januar15.30 UhrFC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Klub Freundschaftsspiele
Salzburg crest
Salzburg
SAL
Bayern München crest
Bayern München
FCB
0