Ein Abstiegskandidat war zuletzt vor dem FC Bayern München! FCB schreibt Bundesliga-Geschichte

Dazu erzielten die Bayern 107 Tore im nun endenden Kalenderjahr. Jene Ausbeute reicht jedoch nicht für einen Rekord. Im Jahr 2021 kam der Branchenprimus sogar auf 116 Treffer.

Nach dem ebenfalls historisch guten Start in die neue Saison, der sogar europaweit Geschichte schrieb, überwintern die Bayern mit neun Punkten Vorsprung auf den BVB und sicherten sich nach dem 15. Spieltag somit die vorzeitige Herbstmeisterschaft. Der FCH rangiert hingegen auf Platz 17 - und dürfte bis zum Saisonende gegen den Abstieg spielen.

Nur gegen den FC Arsenal in der Champions League unterlag der FCB in der aktuellen Spielzeit, dazu gesellen sich zwei Remis gegen Mainz 05 (2:2) und Union Berlin (2:2) in der Bundesliga. Aus den restlichen Partien gingen die Bayern als Sieger hervor.