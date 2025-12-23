Seit der Gründung der Bundesliga im August 1963 ist das noch keiner anderen Mannschaft gelungen - bis jetzt! Der FC Bayern München hat sich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher eingetragen.
Ein Abstiegskandidat war zuletzt vor dem FC Bayern München! FCB schreibt Bundesliga-Geschichte
Heidenheim war zuletzt Spitzenreiter der Bundesliga
Der deutsche Rekordmeister ist der erste Verein, der am Ende jedes Spieltags eines Kalenderjahres an der Tabellenspitze stand. Das Team von Trainer Vincent Kompany wurde 2025 also nie vom ersten Platz verdrängt.
In der vergangenen Saison gab es nur einen Verein, der die Tabellenführung anstelle der Bayern innehatte. Dabei handelt es sich um den 1. FC Heidenheim, der nach dem 2. Spieltag von ganz oben grüßte. Am 14. September 2024 übernahmen die Münchner das Zepter - und gaben es seitdem nicht mehr her.
- Getty
FC Bayern nur mit einer Niederlage in dieser Saison
Dazu erzielten die Bayern 107 Tore im nun endenden Kalenderjahr. Jene Ausbeute reicht jedoch nicht für einen Rekord. Im Jahr 2021 kam der Branchenprimus sogar auf 116 Treffer.
Nach dem ebenfalls historisch guten Start in die neue Saison, der sogar europaweit Geschichte schrieb, überwintern die Bayern mit neun Punkten Vorsprung auf den BVB und sicherten sich nach dem 15. Spieltag somit die vorzeitige Herbstmeisterschaft. Der FCH rangiert hingegen auf Platz 17 - und dürfte bis zum Saisonende gegen den Abstieg spielen.
Nur gegen den FC Arsenal in der Champions League unterlag der FCB in der aktuellen Spielzeit, dazu gesellen sich zwei Remis gegen Mainz 05 (2:2) und Union Berlin (2:2) in der Bundesliga. Aus den restlichen Partien gingen die Bayern als Sieger hervor.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB nach der Winterpause
Datum Uhrzeit Begegnung Sonntag, 11. Januar 17.30 Uhr FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga) Mittwoch, 14. Januar 20.30 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga) Samstag, 17. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga) Mittwoch, 21. Januar 21 Uhr FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League) Samstag, 24 Januar 15.30 Uhr FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)