Eigenmächtige Entscheidung von Florentino Perez? Pikante Details zum Rauswurf von Xabi Alonso bei Real Madrid enthüllt

Demnach hätten einige Profis von Alonsos Aus erst durch die Klubmitteilung erfahren und seien davor im Dunkeln gelassen worden. Es habe keine interne Kommunikation gegeben. Zumal die Mannschaft das Gefühl gehabt habe, dass die Zusammenarbeit mit dem früheren Erfolgscoach von Bayer Leverkusen so langsam Formen annehmen würde. Auch die Beziehung zu den Spielern habe sich deutlich verbessert.

Der Zeitpunkt der dramatischen Entscheidung kam zweifellos überraschend, obwohl Real am Tag zuvor im Supercopa-Finale gegen Erzfeind FC Barcelona den Clasico verloren hatte. Dass es Überlegungen gab, das Projekt Alonso vorzeitig zu beenden, war andererseits schon länger Thema in der Medienlandschaft. Ende des abgelaufenen Jahres war sogar schon von Endspielen die Rede. Zudem gab es immer wieder Gerüchte um interne Streitigkeiten mit den Superstars Vinicius Junior und Jude Bellingham.