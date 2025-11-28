Eigene Straße, Rennpferde und mehr: Liverpool-Legende ist der vermögendste in Großbritannien lebende Sportler

-Der Cashflow wurde also bereits während seiner Karriere stets aufrecht erhalten, wobei sich der Weltfußballer von 2001 auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Sommer 2013 keinesfalls auf die faule Haut legte.

Die Michael Owen Management Company berät und unterstützt junge Fußballer und in seiner Freizeit arbeitet er zudem als Experte für diverse TV-Sender. Wenig überraschend, dass er laut der englischen Zeitung Express mittlerweile seinen Ex-Teamkollegen bei Liverpool, Robbie Fowler, als reichsten in Großbritannien lebenden Sportler überholt hat.

Während das Reinvermögen, also das echte, theoretisch sofort zur Verfügung stehende Vermögen abzüglich aller Verbindlichkeiten oder Investitionen Fowlers bei rund 31 Millionen Pfund (35,4 Millionen Euro) liegen soll, bringt es Owen mittlerweile auf schätzungsweise stolze 54,4 Millionen Pfund, was über 62 Millionen Euro entspricht.

Eine Summe, die angesichts der heutigen wahnsinnigen Jahresgehältern in Saudi-Arabien vielleicht gar nicht so hoch anmutet, wenn man aber bedenkt, wann Owen den Großteil seines Gehalts unter damaligen Standards verdient hat, eine beachtliche Summe.

David Beckham, dessen alleiniges Reinvermögen auf rund 400 Millionen Euro geschätzt wird, oder Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, haben ihren Erstwohnsitz nicht im Vereinigten Königreich.