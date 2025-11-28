Eigene Straße, Rennpferde und mehr: Liverpool-Legende ist der vermögendste in Großbritannien lebende Sportler

Er ist der vermögendste in Großbritannien lebende Sportler, kaufte für seine Familie eine ganze Straße voller Häuser und baute nebenbei auch noch einen Milchviehbetrieb zu einer Trainingsanlage für Rennpferde um - die Rede ist von Ex-Weltfußballer Michael Owen.
Michael Owen kauft ganze Straße für seine Familie
Denn der heute 45-Jährige wusste bereits früh, was er wollte. "Ich habe gleich zu Beginn, als ich zum ersten Mal etwas Geld verdient hatte, für meine Familie viele Häuser gekauft", verriet der ehemalige Stürmer im Podcast von Reece Mennie. "Es war damals alles neu, ich habe eine Straße mit neuen Häusern gekauft als ich etwa 19 war."
Wie der Guardian 2001 berichtete, habe Owen die gemeinsame Familienstraße rund 750.000 Pfund (nach dem heutigen Umrechnungskurs rund 856.000 Euro) gekostet, was damals circa drei Monatsgehältern des Liverpool-Stürmers entsprach – eine am Ende des Tages vergleichsweise überschaubare Summe, für einen jungen Profi aber dennoch viel Geld.
Auch 26 Jahre später: Owens Familie noch immer vereint
Kurioserweise soll Owen selbst aber kein Haus in jener Straße im Nordosten von Wales, das nur wenige Autominuten von seiner englischen Geburtsstadt Chester entfernt liegt, bezogen und sich stattdessen in einem Einfamilienhaus eine Meile weiter entfernt niedergelassen haben.
Dennoch finde es der Familienmensch "wirklich schön, eine ganze Straße in dem Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, zu haben. 26 Jahre später wohnen meine Mutter und mein Vater im ersten Haus, mein Bruder im nächsten, mein Bruder im nächsten und meine Schwester im nächsten."
Michael Owen besitzt Stallanlage mit über 100 Rennpferden
Und Immobilien sind längst nicht die einzige Investition, die Owen bereits in jungen Jahren getätigt hat - wobei er neben dem Verdienst als Sportler auch die Einnahmen aus lukrativen Sponsorenverträgen mit Umbro, Tissot oder Jaguar schnell erneut zu Geld zu machen wusste.
2006, als er nach einem Jahr bei Real Madrid wieder nach England zu Newcastle zurückgekehrt war, kaufte Owen eine Milchviehfarm und baute sie in die Manor House Stables um, welche im März 2007 bereits 30 Rennpferde beherbergten - als Betfair Co-Gründer Andrew Black zwei Jahre später einstieg, war diese Zahl schnell auf weit über 100 Vollblüter angewachsen.
62 Millionen Euro: Michael Owen reichster Sportler in Großbritannien
-Der Cashflow wurde also bereits während seiner Karriere stets aufrecht erhalten, wobei sich der Weltfußballer von 2001 auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Sommer 2013 keinesfalls auf die faule Haut legte.
Die Michael Owen Management Company berät und unterstützt junge Fußballer und in seiner Freizeit arbeitet er zudem als Experte für diverse TV-Sender. Wenig überraschend, dass er laut der englischen Zeitung Express mittlerweile seinen Ex-Teamkollegen bei Liverpool, Robbie Fowler, als reichsten in Großbritannien lebenden Sportler überholt hat.
Während das Reinvermögen, also das echte, theoretisch sofort zur Verfügung stehende Vermögen abzüglich aller Verbindlichkeiten oder Investitionen Fowlers bei rund 31 Millionen Pfund (35,4 Millionen Euro) liegen soll, bringt es Owen mittlerweile auf schätzungsweise stolze 54,4 Millionen Pfund, was über 62 Millionen Euro entspricht.
Eine Summe, die angesichts der heutigen wahnsinnigen Jahresgehältern in Saudi-Arabien vielleicht gar nicht so hoch anmutet, wenn man aber bedenkt, wann Owen den Großteil seines Gehalts unter damaligen Standards verdient hat, eine beachtliche Summe.
David Beckham, dessen alleiniges Reinvermögen auf rund 400 Millionen Euro geschätzt wird, oder Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, haben ihren Erstwohnsitz nicht im Vereinigten Königreich.