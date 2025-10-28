"Ehrlicherweise nachvollziehbar": Dino Toppmöller zeigt Verständnis für Kritik an Bankdrücker von Eintracht Frankfurt

Die Kritik an Wahi sei "ehrlicherweise nachvollziehbar", sagte Toppmöller im Vorfeld des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (Dienstag, 18.30 Uhr). Dem Franzosen fehle im Moment "das berühmte Quäntchen", führte Toppmöller weiter aus.

"Er hatte gegen St. Pauli eine sehr gute Aktion, wo er den Ball auf Ritsu Doan spielt. Geht dieser Schuss rein, hat er einen Assist", erklärte Toppmöller. Doan konnte Keeper Nikola Vasilj jedoch nicht überwinden. "Ich glaube, dass er einfach diese Erfolgserlebnisse für sich selbst braucht. Dann ist er in der Lage, uns zu helfen."

Toppmöller weiter: "Samstag ging es in allererster Linie mal darum, sich in das Spiel reinzubeißen und dann über die Qualität ins Spiel zu finden. Das gilt jetzt für ihn als Individuum. Er muss versuchen, seine Minuten, die er bekommt, zu nutzen, indem er zeigt: Ich bin da, ich spiele aggressiv, ich will Bälle klauen."