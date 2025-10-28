Im vergangenen Winter für viel Geld gekommen, kann Elye Wahi die Erwartungen bei Eintracht Frankfurt immer noch nicht wirklich erfüllen. Kritik am Stürmer kann Trainer Dino Toppmöller daher gut verstehen.
"Ehrlicherweise nachvollziehbar": Dino Toppmöller zeigt Verständnis für Kritik an Bankdrücker von Eintracht Frankfurt
WAS WURDE GESAGT?
Die Kritik an Wahi sei "ehrlicherweise nachvollziehbar", sagte Toppmöller im Vorfeld des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (Dienstag, 18.30 Uhr). Dem Franzosen fehle im Moment "das berühmte Quäntchen", führte Toppmöller weiter aus.
"Er hatte gegen St. Pauli eine sehr gute Aktion, wo er den Ball auf Ritsu Doan spielt. Geht dieser Schuss rein, hat er einen Assist", erklärte Toppmöller. Doan konnte Keeper Nikola Vasilj jedoch nicht überwinden. "Ich glaube, dass er einfach diese Erfolgserlebnisse für sich selbst braucht. Dann ist er in der Lage, uns zu helfen."
Toppmöller weiter: "Samstag ging es in allererster Linie mal darum, sich in das Spiel reinzubeißen und dann über die Qualität ins Spiel zu finden. Das gilt jetzt für ihn als Individuum. Er muss versuchen, seine Minuten, die er bekommt, zu nutzen, indem er zeigt: Ich bin da, ich spiele aggressiv, ich will Bälle klauen."
- Getty Images Sport
WAS IST DER HINTERGRUND?
Die Adler hatten Wahi im Winter 2025 für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille verpflichtet. So wirklich angekommen ist der 22-Jährige bei den Hessen aber noch nicht. Auch in der aktuellen Saison spielt Wahi unter Toppmöller derzeit keine wichtige Rolle und kommt hinter dem gesetzten Jonathan Burkardt lediglich zu Kurzeinsätzen und als Joker zum Einsatz.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Auf einen Treffer in der Bundesliga wartet Wahi immer noch. Siebenmal stand er in der laufenden Saison bereits auf dem Platz. Dennoch lassen sich seine Zahlen eigentlich ganz gut lesen. In nur 267 Minuten Spielzeit steht er wettbewerbsübergreifend bereits bei einem Tor (im DFB-Pokal) und drei Vorlagen. Eine davon kam bei der 1:5-Klatsche gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League.
Aktionen, die Toppmöller gerne öfter von ihm sehen würde. "Und dann kommt dieses Quäntchen, das du dir erarbeiten musst. Es passiert nichts aus Zufall, du musst dafür hart arbeiten. Das ist die Message, die wir ihm mitgegeben haben."
Wahis Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2030.