"Ehrlich gesagt war er nicht bei mir": Sebastian Kehl dementiert Wechselgerüchte um BVB-Star

"Die Gerüchte sind jetzt in den letzten Tagen aufgekommen, ehrlich gesagt war Fabio nicht bei mir und hat mir gesagt, dass er im Winter gehen möchte", sagte Kehl am Dienstag am Rande des 4:0-Sieges von Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Villarreal.

Zuletzt hatte Sky darüber berichtet, dass Silva im Winter über einen Abschied von den Schwarzgelben nachdenkt. Der Grund: fehlende Spielpraxis.

Der Portugiese fürchte demnach, seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 mit der Nationalmannschaft zu gefährden. Im November 2024 gab Silva sein Debüt für die Selecao, seitdem folgte zwar kein weiteres Länderspiel, Nationaltrainer Roberto Martinez hat ihn in der Vergangenheit jedoch regelmäßig beobachtet.