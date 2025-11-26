In den vergangenen Tagen kursierten Gerüchte, dass Fabio Silva Borussia Dortmund bereits im Winter wieder verlassen könnte. Sportdirektor Sebastian Kehl hat diese Spekulationen nun zurückgewiesen.
"Ehrlich gesagt war er nicht bei mir": Sebastian Kehl dementiert Wechselgerüchte um BVB-Star
"Die Gerüchte sind jetzt in den letzten Tagen aufgekommen, ehrlich gesagt war Fabio nicht bei mir und hat mir gesagt, dass er im Winter gehen möchte", sagte Kehl am Dienstag am Rande des 4:0-Sieges von Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Villarreal.
Zuletzt hatte Sky darüber berichtet, dass Silva im Winter über einen Abschied von den Schwarzgelben nachdenkt. Der Grund: fehlende Spielpraxis.
Der Portugiese fürchte demnach, seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 mit der Nationalmannschaft zu gefährden. Im November 2024 gab Silva sein Debüt für die Selecao, seitdem folgte zwar kein weiteres Länderspiel, Nationaltrainer Roberto Martinez hat ihn in der Vergangenheit jedoch regelmäßig beobachtet.
- Getty
Sebastian Kehl über Fabio Silva: "Jedes Mal hat er gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt"
Der 23-Jährige wechselte im Sommer von den Wolverhampton Wanderers zu den Schwarz-Gelben und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2030. Die feste Ablösesumme lag bei 22,5 Millionen Euro. Angeblich soll auch der FC Bayern Silva zwischenzeitlich als Backup für Harry Kane auf dem Zettel gehabt haben.
Unter Trainer Niko Kovac kommt der Portugiese bislang aber nur selten zum Einsatz und steht bisher bei lediglich 128 Spielminuten. Ein Grund dafür waren auch die beim Medizincheck entdeckten Adduktorenprobleme, die sein Debüt verzögerten. In der kurzen Zeit auf dem Platz konnte der Mittelstürmer immerhin ein Tor und eine Vorlage verbuchen.
Trotz des holprigen Starts ist Kehl überzeugt, dass Silva bald mehr Einsatzzeiten erhalten wird: "Jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, hat er gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt, wie hungrig er ist". Man habe "im Moment einen sehr, sehr vollen Kader. Wir haben kaum Verletzungen", erklärte er. "Jeder muss auf seine Chance warten."
Seine nächste Gelegenheit auf Einsatzminuten könnte Silva am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga erhalten.
Fabio Silva: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26 auf einen Blick
- Spiele: 10
- Tore: 1
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: 0
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 128