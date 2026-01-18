Bahnt sich um Stürmer Edin Dzeko ein echter Transferhammer an? Der bosnische Nationalspieler könnte offenbar schon bald wieder in Deutschland auflaufen, laut Sky soll Zweitligist Schalke 04 intensiv an einer Verpflichtung arbeiten, Verein und Spieler befänden sich bereits im Austausch.
Edin Dzeko vor Rückkehr nach Deutschland? Zweitligist arbeitet an Transfercoup
Schalke hat bei Dzeko zwei Trümpfe in der Hinterhand
Es ist kein Geheimnis, dass die Königsblauen aktuell auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive sind. Zwar weist der Tabellenführer der 2. Bundesliga mit nur zehn Gegentreffern in 18 Partien die mit Abstand beste Defensive der Liga auf, mit nur 22 erzielten Treffern hapert es im Angriff aber bisweilen.
Dzeko würde da perfekt ins Anforderungsprofil passen und die Schalker haben mit Trainer Miron Muslic und Innenverteidiger Nikola Katic zwei Trümpfe in der Hand – beide stammen wie Dzeko aus Bosnien & Herzegowina.
- IG/miron.muslic
"Ein Volksheld!" Schalke-Coach Muslic schwärmt von Dzeko
Im November hatte Spieler Katic Coach Muslic bereits ein Trikot von Dzeko mitgebracht, der Trainer kommentierte damals stolz: "Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin immer noch ein Fan der bosnischen Nationalmannschaft und Edin ist ein Volksheld. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut über dieses besondere Geschenk."
"Wir arbeiten dran und wir arbeiten gemeinsam dran. Da sind Frank [Baumann], Youri [Mulder) und jetzt auch Max [Lüftl] dafür zuständig", sagte Muslic bei Sky angesprochen auf mögliche Neuzugänge. "Ich auch ein bisschen. Es ist ein Teamwork, aber alles, was wir besprechen, bleibt so wie in den letzten sieben Monaten intern."
Ob er Dzeko nun bald trainieren darf? "Ich kommentiere keine Transfergerüchte, auch wenn du das sehr, sehr charmant jetzt verpackt hast und hier einen auf Kuscheltier machst", sagte Muslic dann nach dem 0:0 am Samstagabend gegen Hertha BSC, nachdem der Fragesteller auf Muslic gutes Verhältnis zu Dzeko und die gemeinsamen bosnischen Wurzeln angespielt hatte.
Auch Paris an Edin Dzeko dran
Die Konkurrenz für Dzeko ist allerdings groß, auch das neureiche Paris FC soll am 39-jährigen Offensivmann dran sein, wobei Dzeko dort nicht nur Erstligafußball spielen könnte, sondern auch ein deutlich höheres Gehalt einstreichen dürfte.
- Getty Images Sport
Dzeko Torschützenkönig und Deutscher Meister mit Wolfsburg
Für die AC Fiorentina, zu der Dzeko erst im Sommer ablösefrei von Fenerbahce gewechselt war, wartet er noch auf seinen ersten Treffer in der Serie A. Dass er aber weiß, wo das Tor steht, hat er in seiner Karriere, in der er bereits für Wolfsburg, Manchester City, AS Roma oder Inter Mailand auflief, mit über 400 erzielten Toren oft genug bewiesen.
Mit den Wölfen wurde er in der Saison 2008/2009 gemeinsam mit Sturmpartner Grafite überraschend Deutscher Meister, ein Jahr später auch noch Torschützenkönig in der Bundesliga. Zudem ist Dzeko mit 146 Partien und 72 Toren Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze der bosnischen Nationalmannschaft.
Edin Dzeko: Seine Karrierestationen im Überblick
- Teplice
- Wolfsburg
- Manchester City
- AS Roma
- Inter Mailand
- Fenerbahce
- Fiorentina