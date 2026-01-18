Edin Dzeko vor Rückkehr nach Deutschland? Zweitligist arbeitet an Transfercoup

Im November hatte Spieler Katic Coach Muslic bereits ein Trikot von Dzeko mitgebracht, der Trainer kommentierte damals stolz: "Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin immer noch ein Fan der bosnischen Nationalmannschaft und Edin ist ein Volksheld. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut über dieses besondere Geschenk."

"Wir arbeiten dran und wir arbeiten gemeinsam dran. Da sind Frank [Baumann], Youri [Mulder) und jetzt auch Max [Lüftl] dafür zuständig", sagte Muslic bei Sky angesprochen auf mögliche Neuzugänge. "Ich auch ein bisschen. Es ist ein Teamwork, aber alles, was wir besprechen, bleibt so wie in den letzten sieben Monaten intern."

Ob er Dzeko nun bald trainieren darf? "Ich kommentiere keine Transfergerüchte, auch wenn du das sehr, sehr charmant jetzt verpackt hast und hier einen auf Kuscheltier machst", sagte Muslic dann nach dem 0:0 am Samstagabend gegen Hertha BSC, nachdem der Fragesteller auf Muslic gutes Verhältnis zu Dzeko und die gemeinsamen bosnischen Wurzeln angespielt hatte.