Dynamo Dresden vs. FC Aarau im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Dynamo heute live?

Dynamo Dresden testet zu Jahresbeginn gegen den FC Aarau seine Form. Das Freundschaftsspiel könnt Ihr am Dienstagnachmittag live verfolgen.

Während auch der große FC Bayern München am Dienstagnachmittag ein Testspiel bestreitet, ist Zweitligist Dynamo Dresden ebenfalls im Einsatz. Im Rahmen ihres Wintertrainingslagers im türkischen Lara testet die SGD heute gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau.

Los geht es um 14 Uhr und Ihr könnt die Partie im Live Stream und TV live schauen! Denn Dynamo streamt das Testspiel gegen Aarau auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal via DynamoTV.

  • Dynamo Dresden vs. FC Aarau im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Dynamo heute live?

    Noch besser: Die Übertragung von Dynamo Dresden gegen FC Aarau ist vollkommen kostenlos. Ihr müsst also kein Abo abschließen, sondern könnt einfach heute um kurz vor 14 Uhr auf den YouTube-Kanal des sächsischen Zweitligisten gehen und dort den Livestream zum Testspiel gegen Aarau anwählen.

    Die Partie findet übrigens auf dem Platz des Nirvana Cosmopolitan Hotels statt, in dem die Dresdener während ihres Trainingslagers wohnen.

    Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. FC Aarau heute im Live Stream und live im TV? Die Übertragung des Testspiels in der Übersicht

    SpielDynamo Dresden vs. FC Aarau
    DatumDienstag, 6. Januar 2026
    Anstoß14 Uhr
    SpielortLara (Türkei)
    Übertragung im kostenlosen Live-StreamYouTube-Kanal Dynamo Dresden (DynamoTV)

  • Dynamo Dresden gegen FC Aarau heute kostenlos im Live Stream sehen: News zur SGD

    Die Euphorie vom Aufstieg aus dem vergangenen Sommer ist verflogen, Dynamos bittere Realität in der 2. Bundesliga ist nach der Hinrunde der letzte Tabellenplatz. Lediglich 13 Zähler konnte man bisher sammeln, angesichts von nur vier Punkten Rückstand sowohl auf den Relegationsplatz 16 als auch auf den ersten Nicht-Abstiegsrang ist aber noch gar nichts verloren.

    Um bestmöglich in die Rückrunde zu starten, bereitet sich Dresden seit Anfang Januar gut eine Woche lang im Winter-Trainingslager in der Türkei darauf vor. Die heutige Partie gegen Aarau ist dabei das erste von zwei Testspielen: Bevor die SGD am Sonntag zurück nach Deutschland fliegt, steht am Samstag noch ein zweiter Test an, hier geht es dann gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen.

    Vier neue Spieler hat Dresden derweil im Wintertransferfenster schon verpflichtet. Jeweils per Leihe kamen Robert Wagner (SC Freiburg), Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Jonas Sterner (Hannover 96) und Jason Ceka (SV Elversberg). Das Quartett soll die Qualität im Kader erhöhen, um in der zweiten Saisonhälfte noch den Klassenerhalt realisieren zu können. Los geht die Rückrunde für Dynamo am 17. Januar mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth, das gleich enorm wichtig ist. Schließlich sind die Franken ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf und derzeit Tabellenvorletzter, bei einem Sieg würde Dresden an Fürth vorbeiziehen.

