Dynamo Dresden vs. FC Aarau im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Dynamo heute live?

Die Euphorie vom Aufstieg aus dem vergangenen Sommer ist verflogen, Dynamos bittere Realität in der 2. Bundesliga ist nach der Hinrunde der letzte Tabellenplatz. Lediglich 13 Zähler konnte man bisher sammeln, angesichts von nur vier Punkten Rückstand sowohl auf den Relegationsplatz 16 als auch auf den ersten Nicht-Abstiegsrang ist aber noch gar nichts verloren.

Um bestmöglich in die Rückrunde zu starten, bereitet sich Dresden seit Anfang Januar gut eine Woche lang im Winter-Trainingslager in der Türkei darauf vor. Die heutige Partie gegen Aarau ist dabei das erste von zwei Testspielen: Bevor die SGD am Sonntag zurück nach Deutschland fliegt, steht am Samstag noch ein zweiter Test an, hier geht es dann gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen.

Vier neue Spieler hat Dresden derweil im Wintertransferfenster schon verpflichtet. Jeweils per Leihe kamen Robert Wagner (SC Freiburg), Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Jonas Sterner (Hannover 96) und Jason Ceka (SV Elversberg). Das Quartett soll die Qualität im Kader erhöhen, um in der zweiten Saisonhälfte noch den Klassenerhalt realisieren zu können. Los geht die Rückrunde für Dynamo am 17. Januar mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth, das gleich enorm wichtig ist. Schließlich sind die Franken ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf und derzeit Tabellenvorletzter, bei einem Sieg würde Dresden an Fürth vorbeiziehen.