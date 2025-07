Dynamo Dresden vs. VfL Wolfsburg heute live: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im Free TV und im Live Stream?

Am Sonntag findet die Partie Dynamo Dresden vs. VfL Wolfsburg statt. Doch wo könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Auch an diesem Wochenende finden viele Testspiele statt. Im Rahmen des Volkswagen Sachsen Cups kommt es dabei unter anderem zur Partie zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Wolfsburg. Gespielt wird in der Zwickauer GGZ Arena.

Für Dynamo Dresden kommt die Begegnung gegen den VfL Wolfsburg eine Woche nach einem 2:4 bei Slavia Prag. Damit erlebte die Elf von Thomas Stamm nach einem 1:3 gegen die SV Ried die zweite Niederlage am Stück. Zuvor hatte die SGD Thüringen Weida mit 7:0 und eine Kamenzer Auswahl mit 14:0 bezwungen.

Der VfL Wolfsburg bestreitet gegen Dynamo Dresden das zweite Testspiel mit Paul Simonis an der Seitenlinie. Der erste Auftritt unter dem ehemaligen Trainer der Go Ahead Eagles trug die Bezeichnung "AZ/WAZ-Spiel Wölfe gegen Beck’s-Auswahl". Das Spiel stieg am 12. Juli und endete mit 12:0.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels Dynamo Dresden vs. VfL Wolfsburg.