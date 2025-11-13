Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Goalkeeper Lennart Grill DresdenIMAGO / Hentschel
Alice Kopp

Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute live?

Heute trifft Dynamo Dresden auf Energie Cottbus. Doch könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Während der Länderspielpause kommt es in Dresden zu einem besonderen Duell zweier Traditionsklubs. Dynamo Dresden empfängt den Drittligisten Energie Cottbus zu einem Testspiel in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie. Beide Teams nutzen die Partie, um Spielpraxis zu sammeln und taktische Varianten auszuprobieren.

Dynamo Dresden steckt in der 2. Bundesliga derzeit tief im Tabellenkeller. Nach zwölf Spieltagen steht die Mannschaft von Thomas Stamm mit nur sieben Punkten auf Rang 17 und sucht dringend nach Stabilität. Das Testspiel gegen Cottbus kommt gelegen, um Abläufe zu festigen und das Selbstvertrauen vor dem nächsten Ligaspiel zu stärken.

Energie Cottbus reist als Tabellenzweiter der 3. Liga nach Sachsen. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz überzeugte vor einem 0:1 in Osnabrück etwa mit Erfolgen gegen Havelse (4:3) und 1860 München (3:0) und präsentierte sich in starker Verfassung. Das Duell in Dresden bietet dem Team einen wertvollen Vergleich mit einem höherklassigen Gegner.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus.

  • Axel Borgmann of Cottbus runs with the balGetty Images

    Testspiel heute live: Wann beginnt die Partie Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus?

    Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus findet am Donnerstag, 13. November, in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie statt. Der Anpfiff ertönt um 18.30 Uhr.

  • Christoph Daferner (Dresden) IMAGO / Matthias Koch

    Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und TV?

    Für das Freundschaftsspiel zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus ist keine TV- oder Live-Stream-Übertragung vorgesehen. Weder Vereinskanäle noch regionale Sender zeigen die Begegnung. Zudem steigt die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch beide Klubs berichten zudem über ihre Social-Media-Kanäle und Webseiten über den Spielverlauf.

