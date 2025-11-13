Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute live?

Während der Länderspielpause kommt es in Dresden zu einem besonderen Duell zweier Traditionsklubs. Dynamo Dresden empfängt den Drittligisten Energie Cottbus zu einem Testspiel in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie. Beide Teams nutzen die Partie, um Spielpraxis zu sammeln und taktische Varianten auszuprobieren.

Dynamo Dresden steckt in der 2. Bundesliga derzeit tief im Tabellenkeller. Nach zwölf Spieltagen steht die Mannschaft von Thomas Stamm mit nur sieben Punkten auf Rang 17 und sucht dringend nach Stabilität. Das Testspiel gegen Cottbus kommt gelegen, um Abläufe zu festigen und das Selbstvertrauen vor dem nächsten Ligaspiel zu stärken.

Energie Cottbus reist als Tabellenzweiter der 3. Liga nach Sachsen. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz überzeugte vor einem 0:1 in Osnabrück etwa mit Erfolgen gegen Havelse (4:3) und 1860 München (3:0) und präsentierte sich in starker Verfassung. Das Duell in Dresden bietet dem Team einen wertvollen Vergleich mit einem höherklassigen Gegner.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels Dynamo Dresden vs. Energie Cottbus.